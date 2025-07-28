Hasçelikler and The City'nin Fatoş'u ve Caka'sı Arasındaki Tartışma Büyüyünce Sude Belkıs Devreye Girdi
Sosyal medyada gündem bir kez daha Hasçelikler evreniyle sallandı. YouTube’da büyük ilgi gören dizinin final yapmasının ardından oyuncular gerçek hayatta birbirine girdi. Dizinin sevilen karakterleri Caka ve Fatoş, gerçek hayattaki isimleriyle Zan ve Nergis, takipçilerin gözleri önünde birbirine girdi. Atışmalar öyle sertleşti ki, ekranların dışında da adeta yeni bir sezon başlamış oldu. Herkesin merakla beklediği şeyse, projenin kalbindeki isim olan Sude Belkıs’ın bu kavgaya nasıl tepki vereceğiydi. Ve sonunda beklenen açıklama geldi…
Gelin ne demiş birlikte bakalım.
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YouTube’a yüklenen ilk bölümüyle hayatımıza giren “Hasçelikler and The City”i mutlaka birçoğunuz izlemiştir.
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Dizide Caka karakterini canlandıran Zan ile Fatoş Hasçelik rolündeki Nergis arasında bilinmeyen sebeplerle ipler koptu.
Bu arada gözler, tüm bu yapının mimarı olarak görülen Sude Belkıs’a çevrildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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