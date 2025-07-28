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Hasçelikler and The City'nin Fatoş'u ve Caka'sı Arasındaki Tartışma Büyüyünce Sude Belkıs Devreye Girdi

Hasçelikler and The City'nin Fatoş'u ve Caka'sı Arasındaki Tartışma Büyüyünce Sude Belkıs Devreye Girdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.07.2025 - 09:06 Son Güncelleme: 28.07.2025 - 09:39

Sosyal medyada gündem bir kez daha Hasçelikler evreniyle sallandı. YouTube’da büyük ilgi gören dizinin final yapmasının ardından oyuncular gerçek hayatta birbirine girdi. Dizinin sevilen karakterleri Caka ve Fatoş, gerçek hayattaki isimleriyle Zan ve Nergis, takipçilerin gözleri önünde birbirine girdi. Atışmalar öyle sertleşti ki, ekranların dışında da adeta yeni bir sezon başlamış oldu. Herkesin merakla beklediği şeyse, projenin kalbindeki isim olan Sude Belkıs’ın bu kavgaya nasıl tepki vereceğiydi. Ve sonunda beklenen açıklama geldi…

Gelin ne demiş birlikte bakalım.

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YouTube’a yüklenen ilk bölümüyle hayatımıza giren “Hasçelikler and The City”i mutlaka birçoğunuz izlemiştir.

YouTube’a yüklenen ilk bölümüyle hayatımıza giren “Hasçelikler and The City”i mutlaka birçoğunuz izlemiştir.

Kısa sürede internet dünyasının en sevilen işlerinden biri haline gelmişti dizi. Üç yakın arkadaş, yani Sude Belkıs, Nergis ve Elifnaz’ın oluşturduğu bu kurmaca evren, samimiyeti, absürtlüğü ve sokak ağzıyla ciddi bir izleyici kitlesi toplamıştı.

Haziran ayında yayımlanan final bölümüyle birlikte de seriye veda edildi ama dizinin takipçileri için asıl olaylar kamera arkasında başladı.

Dizide Caka karakterini canlandıran Zan ile Fatoş Hasçelik rolündeki Nergis arasında bilinmeyen sebeplerle ipler koptu.

Dizide Caka karakterini canlandıran Zan ile Fatoş Hasçelik rolündeki Nergis arasında bilinmeyen sebeplerle ipler koptu.

İşin ilginç tarafı, bu tartışma gizli kalmadı, doğrudan sosyal medyada ifşa edildi. Zan’ın alkol aldığı masada Nergis hakkında sert sözler sarf ettiği video ortalığı karıştırdı. Nergis’in buna yanıtıysa adeta ateşe benzin döktü.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu arada gözler, tüm bu yapının mimarı olarak görülen Sude Belkıs’a çevrildi.

Bu arada gözler, tüm bu yapının mimarı olarak görülen Sude Belkıs’a çevrildi.

Sessizliğini bir süre koruyan Belkıs, sonunda konuştu. Paylaştığı açıklamada, olaya karışmak istemediğini ancak adının sürekli gündeme taşındığını söyleyen Belkıs, şöyle dedi:

'Haberim olmadan benim de bulunduğum bir ortamda hiç savunmayacağım bir sohbet yaşanmış ve bu sohbet sosyal medyaya yansımış. Bunu doğru bulmadığımı bu olayı fark ettiğim ilk andan beri tavrımı da taraflarla ilettim ve konuştum. Sonuçta arkadaşım bu insanlar çok fazla şey yaşadık. İyidir kötüdür bunlar aramızda halledilir. Ama ortaya birini rencide edici şekilde yansımamalı. 

kim ne yaparsa yapsın ben sorumlu tutuluyorum. bunu anlıyorum o yüzden açıklama yapmak istedim. Huzur istiyorum. Gündemi böyle doldurduğumuz için özür dilerim.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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