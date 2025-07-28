Hasçelikler and The City'nin Fatoş'u ve Caka'sı Arasındaki Tartışma Büyüyünce Sude Belkıs Devreye Girdi

Kısa sürede internet dünyasının en sevilen işlerinden biri haline gelmişti dizi. Üç yakın arkadaş, yani Sude Belkıs, Nergis ve Elifnaz’ın oluşturduğu bu kurmaca evren, samimiyeti, absürtlüğü ve sokak ağzıyla ciddi bir izleyici kitlesi toplamıştı.

Haziran ayında yayımlanan final bölümüyle birlikte de seriye veda edildi ama dizinin takipçileri için asıl olaylar kamera arkasında başladı.