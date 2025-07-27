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Hande Erçel'in Yangın Felaketi Sürerken Tatil Paylaşımları Yapması Tepki Çekti!

Hande Erçel'in Yangın Felaketi Sürerken Tatil Paylaşımları Yapması Tepki Çekti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.07.2025 - 16:10

Türkiye, yaz aylarının ortasında yine büyük bir yangın felaketiyle karşı karşıya. Bursa, Karabük, Kahramanmaraş, Eskişehir ve daha birçok ilde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Sosyal medyada vatandaşlar hem üzüntülerini dile getiriyor hem de yardımların yetersizliğine isyan ediyor. Ünlü isimlerin bir kısmı afetle ilgili duyarlılık gösterip destek paylaşımları yaparken, bazı isimlerin sessizliği dikkat çekiyor. Tatil pozlarıyla gündeme gelen Hande Erçel de bu tepkilerden nasibini aldı.

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Ülkemizin dört bir yanı, temmuz ortasında çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Ülkemizin dört bir yanı, temmuz ortasında çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Bursa, Karabük, İzmir, Muğla, Antalya, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilde alevler yükselirken, hem ekipler hem gönüllüler canla başla çalışıyor. 

Karadan ve havadan müdahaleler sürerken, sosyal medyada da yangın felaketine ilişkin yoğun bir gündem oluştu. Bu süreçte birçok ünlü isim destek paylaşımları yaparak halkın yanında olduğunu gösterdi.

Paylaşım yapan ünlü isimlerden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ancak Hande Erçel’in sessizliği sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Ancak Hande Erçel’in sessizliği sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Ünlü oyuncu, yangınlar sürerken sevgilisi Hakan Sabancı ile tatilden fotoğraflar paylaşmaya devam edince eleştirilerin hedefi oldu. Bir önceki gün sabah saatlerinde yaptığı paylaşımlarına akşam saatlerinde de devam eden Erçel'in yangın felaketine tepkisizliği tepki çekti.

İşte gelen tepkiler:

İşte gelen tepkiler:
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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