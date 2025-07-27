Hande Erçel'in Yangın Felaketi Sürerken Tatil Paylaşımları Yapması Tepki Çekti!
Türkiye, yaz aylarının ortasında yine büyük bir yangın felaketiyle karşı karşıya. Bursa, Karabük, Kahramanmaraş, Eskişehir ve daha birçok ilde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Sosyal medyada vatandaşlar hem üzüntülerini dile getiriyor hem de yardımların yetersizliğine isyan ediyor. Ünlü isimlerin bir kısmı afetle ilgili duyarlılık gösterip destek paylaşımları yaparken, bazı isimlerin sessizliği dikkat çekiyor. Tatil pozlarıyla gündeme gelen Hande Erçel de bu tepkilerden nasibini aldı.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Ülkemizin dört bir yanı, temmuz ortasında çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
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Ancak Hande Erçel’in sessizliği sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
İşte gelen tepkiler:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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