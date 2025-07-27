Hande Erçel'in Yangın Felaketi Sürerken Tatil Paylaşımları Yapması Tepki Çekti!

Bursa, Karabük, İzmir, Muğla, Antalya, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilde alevler yükselirken, hem ekipler hem gönüllüler canla başla çalışıyor.

Karadan ve havadan müdahaleler sürerken, sosyal medyada da yangın felaketine ilişkin yoğun bir gündem oluştu. Bu süreçte birçok ünlü isim destek paylaşımları yaparak halkın yanında olduğunu gösterdi.