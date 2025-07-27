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Karadağ'da Geçirdiği Kazada Göğüs Kemiği Kırılan Taner Çağlı Sağlık Sistemine Tepki Gösterdi

Karadağ'da Geçirdiği Kazada Göğüs Kemiği Kırılan Taner Çağlı Sağlık Sistemine Tepki Gösterdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.07.2025 - 13:46

Taner Çağlı, Karadağ'da fena halde talihsizlik yaşadı! Göğüs kemiği kırılan Çağlı, yaşadığı kazayı ve sonrasındaki sağlık sistemine dair isyanını Instagram hesabından paylaştı. 'Buralarda sağlık sisteminde çok ciddi sıkıntı var. Ölümcül bir kaza olmasına rağmen önce kendi imkanlarınla gidip hastaneye sevk kağıdı alman gerekiyor.' dedi.

İşte detaylar...

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Youtube kanalında ağırladığı konuklarla geniş kitlelerce tanınan Taner Çağlı, Karadağ tatilinde ciddi bir kaza geçirdi.

Youtube kanalında ağırladığı konuklarla geniş kitlelerce tanınan Taner Çağlı, Karadağ tatilinde ciddi bir kaza geçirdi.

Göğüs kemiğinin kırıldığını duyuran Çağlı, Instagram hesabından hem MR görüntüsünü hem de yaşadıklarını detaylı şekilde takipçileriyle paylaştı.

“Bugün Karadağ’da kaza geçirdim. Göğüs kemiğim kırıldı.' diyen Çağlı, ülkedeki sağlık sistemini eleştirdi. 'Buralarda sağlık sisteminde çok ciddi sıkıntı var. Ölümcül bir kaza olmasına rağmen önce kendi imkanlarınla gidip 'hastaneye gitmeli' şeklinde şevk kağıdı alman gerekiyor” diyerek yaşadığı mağduriyeti anlattı.

Kazanın ardından 8-10 gün yatması gerektiğini söyleyen Taner Çağlı, Türkiye’ye nasıl döneceği konusunda da kararsız olduğunu belirtti.

Kazanın ardından 8-10 gün yatması gerektiğini söyleyen Taner Çağlı, Türkiye’ye nasıl döneceği konusunda da kararsız olduğunu belirtti.

Olayın detayını soran takipçilerine ise şu sözlerle cevap verdi. 

“Arabayla değil, bisikletle demir çubuğa girdim, göğsümün üstüne. Kısa kalmış demir çubuk görmedim. Çarpınca da üstüne uçtum. Birkaç saniye asılı bile kaldım. Saçma bir kaza ama ciddi bir kaza. Ölmedim ama zor bir şey, göğüs kemiği kırığı.” dedi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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