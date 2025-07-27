Karadağ'da Geçirdiği Kazada Göğüs Kemiği Kırılan Taner Çağlı Sağlık Sistemine Tepki Gösterdi
Taner Çağlı, Karadağ'da fena halde talihsizlik yaşadı! Göğüs kemiği kırılan Çağlı, yaşadığı kazayı ve sonrasındaki sağlık sistemine dair isyanını Instagram hesabından paylaştı. 'Buralarda sağlık sisteminde çok ciddi sıkıntı var. Ölümcül bir kaza olmasına rağmen önce kendi imkanlarınla gidip hastaneye sevk kağıdı alman gerekiyor.' dedi.
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Youtube kanalında ağırladığı konuklarla geniş kitlelerce tanınan Taner Çağlı, Karadağ tatilinde ciddi bir kaza geçirdi.
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Kazanın ardından 8-10 gün yatması gerektiğini söyleyen Taner Çağlı, Türkiye’ye nasıl döneceği konusunda da kararsız olduğunu belirtti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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