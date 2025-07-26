Sıcaklık Rekoru Kırıldı: Türkiye’nin En Sıcak İli Belli Oldu!

Yaz mevsimi bir geldi pir geldi! Haziranın ortasına kadar devam eden serin hava yerini kavurucu sıcaklara bıraktı. Temmuz ayıyla birlikte ülke sıcaklık rekorlarına şahit oldu. Başta Meteoroloji Genel Müdürlüğü olmak üzere uzmanlar sıcaklara karşı sağlık uyarılarında bulundu. Yapılan açıklamalarda özellikle saat 11.00-16.00 arasında dışarıda bulunulmamasına özen gerektilmesi gerektiği vurgulandı. Ancak sıcakların 2 Ağustos tarihine kadar devam etmesi bekleniyor.