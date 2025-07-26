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Sıcaklık Rekoru Kırıldı: Türkiye’nin En Sıcak İli Belli Oldu!

Sıcaklık Rekoru Kırıldı: Türkiye’nin En Sıcak İli Belli Oldu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.07.2025 - 12:48

Türkiye Eyyamı Bahur sıcaklarının etkisi altında. Ülke en sıcak günlerini yaşarken sıcaklık rekorlar art arda geliyor. Sıcakla birlikte nefes almak bile zorlaşırken uzmanlar ve kurumlar 'Teyakkuz' açıklamalarında bulunuyor. Peki Türkiye'nin en sıcak ili hangisi? O kentimiz 50.5 dereceyle rekor kırdı! İşte ayrıntılar.

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Türkiye'de sıcaklık rekoru kırılıyor.

Türkiye'de sıcaklık rekoru kırılıyor.

Yaz mevsimi bir geldi pir geldi! Haziranın ortasına kadar devam eden serin hava yerini kavurucu sıcaklara bıraktı. Temmuz ayıyla birlikte ülke sıcaklık rekorlarına şahit oldu. Başta Meteoroloji Genel Müdürlüğü olmak üzere uzmanlar sıcaklara karşı sağlık uyarılarında bulundu. Yapılan açıklamalarda özellikle saat 11.00-16.00 arasında dışarıda bulunulmamasına özen gerektilmesi gerektiği vurgulandı. Ancak sıcakların 2 Ağustos tarihine kadar devam etmesi bekleniyor.

Türkiye'nin en sıcak ili belli oldu.

Türkiye'nin en sıcak ili belli oldu.

Türkiye'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyrediyor. 25 Temmuz 2025 Cuma günü yurt genelinde en yüksek sıcaklık 50,5 dereceyle Şırnak'ın Silopi ilçesinde ölçüldü.

Mardin Kızıltepe'de termometreler 49,6 dereceyi, Cizre'de 49,4 dereceyi ve Nusaybin'de 49,3 dereceyi gösterdi. Türkiye'de dün 6 ölçüm istasyonunda sıcaklıklar 49 derecenin üzerine çıktı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Şırnağa gitme agam, gel Edirne'ye de sıcak görsün gözün🤣🤣🤣🤣🤣