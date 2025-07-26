Sıcaklık Rekoru Kırıldı: Türkiye’nin En Sıcak İli Belli Oldu!
Türkiye Eyyamı Bahur sıcaklarının etkisi altında. Ülke en sıcak günlerini yaşarken sıcaklık rekorlar art arda geliyor. Sıcakla birlikte nefes almak bile zorlaşırken uzmanlar ve kurumlar 'Teyakkuz' açıklamalarında bulunuyor. Peki Türkiye'nin en sıcak ili hangisi? O kentimiz 50.5 dereceyle rekor kırdı! İşte ayrıntılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'de sıcaklık rekoru kırılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'nin en sıcak ili belli oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Şırnağa gitme agam, gel Edirne'ye de sıcak görsün gözün🤣🤣🤣🤣🤣