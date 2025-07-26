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Klima Kullanmanın Püf Noktaları: Klima Kullanarak Elektrik Tasarrufu Yapmak Mümkün!

Klima Kullanmanın Püf Noktaları: Klima Kullanarak Elektrik Tasarrufu Yapmak Mümkün!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.07.2025 - 12:31

Son günlerde sıcaklar artışa geçti. Türkiye en sıcak günlerini yaşarken vatandaş bunaltıcı havalardan kaçmanın yolunu arıyor. Tatilciler denize bile girmenin serinletmediğini ifade ederken tek çare klima önünde gün geçirmek oluyor. Pek çok vatandaş ise kabarık elektrik faturasından korktuğu için ya klima almaktan kaçınıyor ya da tasarruflu kullanmanın yolunu arıyor. Peki klima nasıl kullanılmalı? İşte klima kullanmanın püf noktaları.

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Klima kullanarak tasarruf yapmak mümkün.

Klima kullanarak tasarruf yapmak mümkün.

Türkiye genelinde sıcak havanın yükselmesiyle beraber klima kullanımı arttı. Elektrik tüketimi 18 Temmuz'da rekor kırdı. Pek çok vatandaş klima kullanımı nedeniyle yüksek faturalarla karşılaşmaktan korkuyor. Ancak klimaların bilinçli kullanımıyla hem enerji tasarrufu hem de elektrik faturalarında azalma sağlanabilir.

Klima Tasarrufu Nasıl Yapılır? Klima Kullanmanın Püf Noktası

Klima Tasarrufu Nasıl Yapılır? Klima Kullanmanın Püf Noktası

Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Ahmet Erdem 'Doğru klima seçimi ve bilinçli kullanım alışkanlıkları, enerji verimliliği açısından kritik öneme sahip. Basit ama etkili yöntemlerle ısı ve elektrik tüketiminin önüne geçilebilir. Konutlarda, sanayide, ulaştırmada, tarımda ve daha birçok alanda kaliteyi düşürmeden enerjinin etkin kullanımı sağlanabiliyor' dedi.

SICAKLIĞI 24 DERECEDE TUTUN

Erdem, enerji verimliliğine uygun cihaz seçiminin ve yaz aylarında ideal iç ortam sıcaklığının 24 derece civarında tutulmasının sağlık açısında önem taşıdığını belirtti.

KLİMA KULLANMANIN PÜF NOKTALARI

Klimalarda ayarlanan daha düşük sıcakların gereksiz enerji tüketiminin yanı sıra, sağlık risklerini de beraberinde getirebildiğine işaret eden Erdem, şunları dedi:

'Buna ek olarak, klima filtrelerinin düzenli temizliği, hava akışının perdeler veya mobilyalarla engellenmemesi, cihazın güneş ışığına doğrudan maruz kalmaması gibi basit ama etkili önlemlerle performans büyük ölçüde artırılabilir. İçinde bulunduğumuz iklim krizinin etkilerini artık günlük yaşamımızda hissediyoruz. 

Bu nedenle enerji verimliliği, hem bireyler olarak hem de toplum olarak iklim değişikliğiyle mücadelede atabileceğimiz en somut ve güçlü adımlardan biridir. Klima gibi enerji yoğun sistemlerin daha akıllıca kullanım, doğal kaynakların korunmasına, enerji ithalatımızın azaltılmasına ve karbon emisyonunun düşürülmesine katkı sağlar. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı klima kullanımında sadece bugünü değil, geleceğimizi de düşünmeye davet ediyorum. Küçük alışkanlık değişimleriyle büyük çevresel ve ekonomik faydalar sağlamak mümkün.'

Klimaların Verimli Kullanılması İçin Öneriler

Klimaların Verimli Kullanılması İçin Öneriler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca paylaşılan bilgilere göre, klima kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar ise şöyle sıralanıyor:

  • Klimalarda sıcaklık ayarlarının aşırı düşük olmasına ihtiyaç bulunmuyor. Klimaların çok düşük sıcaklığa ayarlanması, ortamı daha hızlı soğutmuyor. Serinlik için değil, konfor için en uygun sıcaklığın tercih edilmesi gerekiyor.

  • Klimalarda ortam sıcaklığının 24 derece civarında sabit tutmak konfor ve enerji tasarrufu açısından en uygun aralık olarak değerlendiriliyor. Her 1 derece düşük ayar, yaklaşık yüzde 10 daha fazla elektrik tüketimine yol açıyor.

  • Klimanın fan ayarlarında hıza dikkat edilmesi gerekiyor. Fan hızının yüksek seçilmesi, enerji tüketimini artırıyor. Kullanım ihtiyacına göre düşük ya da otomatik fan modu tercih edilmesi elektrik tasarrufu sağlıyor.

  • Nem alma fonksiyonunun verimli kullanılması önem taşıyor. Gece saatleri gibi serin zamanlarda, sadece nem alma modu kullanılarak konfor ve tasarruf sağlanabiliyor.

  • Klimaların bakım ve temizliği uzun ömür ve verimli kullanım sunuyor. Periyodik bakımların ihmal edilmemesi gerekiyor. Kirli filtreler hava akışını kısıtlayarak soğutma performansını düşürüyor, enerji tüketimini artırıyor.

  • Klimanın hava akışının engellenmemesi önem arz ediyor. Cihaz önünde perde, mobilya gibi engeller olmaması gerekiyor. Serbest hava akışı, cihazın verimli çalışmasını ve daha az enerji tüketmesini sağlıyor.

  • Güneş ışığının kontrol edilmesi önem taşıyor. Gündüz saatlerinde perde, stor veya kepenk kullanarak güneşin içeri girmesinin önlenmesi gerekiyor. Böylece içerisinin daha serin kalması sağlanırken klimanın az kullanımı gerçekleşiyor. ​​​​​​​Klimanın yazın en düşük 24 derece, kışın en yüksek 22 derecede çalıştırılması öneriliyor.​​​​​​​

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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