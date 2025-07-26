Klima Kullanmanın Püf Noktaları: Klima Kullanarak Elektrik Tasarrufu Yapmak Mümkün!
Son günlerde sıcaklar artışa geçti. Türkiye en sıcak günlerini yaşarken vatandaş bunaltıcı havalardan kaçmanın yolunu arıyor. Tatilciler denize bile girmenin serinletmediğini ifade ederken tek çare klima önünde gün geçirmek oluyor. Pek çok vatandaş ise kabarık elektrik faturasından korktuğu için ya klima almaktan kaçınıyor ya da tasarruflu kullanmanın yolunu arıyor. Peki klima nasıl kullanılmalı? İşte klima kullanmanın püf noktaları.
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Klima kullanarak tasarruf yapmak mümkün.
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Klima Tasarrufu Nasıl Yapılır? Klima Kullanmanın Püf Noktası
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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