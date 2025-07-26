Klima Kullanmanın Püf Noktaları: Klima Kullanarak Elektrik Tasarrufu Yapmak Mümkün!

Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Ahmet Erdem 'Doğru klima seçimi ve bilinçli kullanım alışkanlıkları, enerji verimliliği açısından kritik öneme sahip. Basit ama etkili yöntemlerle ısı ve elektrik tüketiminin önüne geçilebilir. Konutlarda, sanayide, ulaştırmada, tarımda ve daha birçok alanda kaliteyi düşürmeden enerjinin etkin kullanımı sağlanabiliyor' dedi.

SICAKLIĞI 24 DERECEDE TUTUN

Erdem, enerji verimliliğine uygun cihaz seçiminin ve yaz aylarında ideal iç ortam sıcaklığının 24 derece civarında tutulmasının sağlık açısında önem taşıdığını belirtti.

KLİMA KULLANMANIN PÜF NOKTALARI

Klimalarda ayarlanan daha düşük sıcakların gereksiz enerji tüketiminin yanı sıra, sağlık risklerini de beraberinde getirebildiğine işaret eden Erdem, şunları dedi:

'Buna ek olarak, klima filtrelerinin düzenli temizliği, hava akışının perdeler veya mobilyalarla engellenmemesi, cihazın güneş ışığına doğrudan maruz kalmaması gibi basit ama etkili önlemlerle performans büyük ölçüde artırılabilir. İçinde bulunduğumuz iklim krizinin etkilerini artık günlük yaşamımızda hissediyoruz.

Bu nedenle enerji verimliliği, hem bireyler olarak hem de toplum olarak iklim değişikliğiyle mücadelede atabileceğimiz en somut ve güçlü adımlardan biridir. Klima gibi enerji yoğun sistemlerin daha akıllıca kullanım, doğal kaynakların korunmasına, enerji ithalatımızın azaltılmasına ve karbon emisyonunun düşürülmesine katkı sağlar. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı klima kullanımında sadece bugünü değil, geleceğimizi de düşünmeye davet ediyorum. Küçük alışkanlık değişimleriyle büyük çevresel ve ekonomik faydalar sağlamak mümkün.'