Aşırı Sıcaklar Rekor Kırdı: Vantilatör Fiyatlarına Bir Haftada Yüzde 90 Zam İddiası

Bu sorunun yanıtı merak ediliyor ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ancak uzun bir süre daha bu sorunun yanıtını alamayacağa benziyoruz. Serin hava müjdesi beklerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü kötü bir sürpriz yaptı. Meteoroloji, 2 Ağustos’a kadar sıcakların sahil kesimlerinde 3-6 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu’da 4-8 derece, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde 7-12 derece artacağını duyurdu.

Ancak 3 Ağustos'a kadar Eyyamı Bahur sıcakların etkili olması bekleniyor. Eyyamı Bahur'un hemen ardından ise sıcakların düşmesi ve havanın serinlemesi bekleniyor.