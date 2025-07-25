Aşırı Sıcaklar Rekor Kırdı: Vantilatör Fiyatlarına Bir Haftada Yüzde 90 Zam İddiası
Türkiye genelinde etkili olan sıcaklar nedeniyle vatandaşlar klima ve vantilatöre akın etti. Klima ve vantilatör satışları artarken Türkiye’de elektrik tüketimi rekoru kırıldı. Verilere göre 18 Temmuz'da 1 milyon 211 bin megavatsaat elektrik tüketimi gerçekleştirildi. Bu rekor olarak kaydedildi. Ancak vatandaş sıcaklarla boğuşurken fırsatçılar da harekete geçti. Sosyal medyada paylaşılan gönderilerde vantilatör fiyatlarına bir haftada yüzde 90’ı aşan zam geldiği iddia edildi.
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Aşırı sıcaklar Türkiye'yi vurdu, sıcaklık rekor kırdı.
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Aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar klima ve vantilatöre akın etti. Ancak bu durum fırsatçıları da harekete geçirdi.
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Sıcaklıklar ne zaman düşecek?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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