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Aşırı Sıcaklar Rekor Kırdı: Vantilatör Fiyatlarına Bir Haftada Yüzde 90 Zam İddiası

Aşırı Sıcaklar Rekor Kırdı: Vantilatör Fiyatlarına Bir Haftada Yüzde 90 Zam İddiası

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.07.2025 - 19:44

Türkiye genelinde etkili olan sıcaklar nedeniyle vatandaşlar klima ve vantilatöre akın etti. Klima ve vantilatör satışları artarken Türkiye’de elektrik tüketimi rekoru kırıldı. Verilere göre 18 Temmuz'da 1 milyon 211 bin megavatsaat elektrik tüketimi gerçekleştirildi. Bu rekor olarak kaydedildi. Ancak vatandaş sıcaklarla boğuşurken fırsatçılar da harekete geçti. Sosyal medyada paylaşılan gönderilerde vantilatör fiyatlarına bir haftada yüzde 90’ı aşan zam geldiği iddia edildi.

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Aşırı sıcaklar Türkiye'yi vurdu, sıcaklık rekor kırdı.

Aşırı sıcaklar Türkiye'yi vurdu, sıcaklık rekor kırdı.

Türkiye, en sıcak günlerini yaşıyor. Yaklaşık 2 haftadır ülke genelinde aşırı sıcaklar etkili oluyor. Bazı noktalarda hissedilen sıcaklık 50 dereceyi aşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta olmak üzere Valiliklerden ve uzmanlardan art arda uyarılar geliyor. 2 Ağustos'a kadar ise aşırı sıcakların devam etmesi bekleniyor.

Aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar klima ve vantilatöre akın etti. Ancak bu durum fırsatçıları da harekete geçirdi.

Aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar klima ve vantilatöre akın etti. Ancak bu durum fırsatçıları da harekete geçirdi.

Sosyal medyada vantilatör fiyatları gündem oldu. Sıcaklar nedeniyle klima ve vantilatöre yoğun talep olurken bazı satıcıların fiyatı artırdığı ileri sürüldü. Bazı satıcıların bir hafta içinde vantilatör fiyatlarına yüzde 90’ın üzerinde zam yaptığı ileri sürüldü.

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Sıcaklıklar ne zaman düşecek?

Sıcaklıklar ne zaman düşecek?

Bu sorunun yanıtı merak ediliyor ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ancak uzun bir süre daha bu sorunun yanıtını alamayacağa benziyoruz. Serin hava müjdesi beklerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü kötü bir sürpriz yaptı. Meteoroloji, 2 Ağustos’a kadar sıcakların sahil kesimlerinde 3-6 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu’da 4-8 derece, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde 7-12 derece artacağını duyurdu. 

Ancak 3 Ağustos'a kadar Eyyamı Bahur sıcakların etkili olması bekleniyor. Eyyamı Bahur'un hemen ardından ise sıcakların düşmesi ve havanın serinlemesi bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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