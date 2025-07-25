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Kahreden Görüntü: Orman Yangınından Kurtarılan İneğin Gözyaşları

Kahreden Görüntü: Orman Yangınından Kurtarılan İneğin Gözyaşları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.07.2025 - 18:59

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde çıkan orman yangını üçüncü günde de devam etti. Yangının söndürülme çalışmaları sürerken Türkiye'nin akciğerleriyle birlikte doğal yaşam alanları da yok oluyor. Karabük'ten gelen bir görüntü ise görenlerin yüreğini parçaladı. Orman yangınından kurtarılan bir ineğin gözyaşları kahretti.

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Orman yangınları devam ediyor. Türkiye'nin ciğerleri gözler önünde yok oluyor.

Orman yangınları devam ediyor. Türkiye'nin ciğerleri gözler önünde yok oluyor.

Karabük'te 23 Temmuz Çarşamba günü çıkan orman yangını devam ediyor. Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42 ile Ovacık'a bağlı Kışla köyü Merkez Mahallesi pazar yeri mevkisinde saat 16.29'da orman yangını çıktı. Üç gündür devam eden orman yangınları rüzgarın etkisiyle giderek büyüyor. 

Ovacık ilçesine bağlı Boyalı, Dudaş, Güneysaz, Şamlar, Beydini, Erkeç, Belen ve Kışla köylerinden 216 hanede 514 kişi, Merkez ilçeye bağlı Davutlar, Kamış, Üçbaş, Ortaca, Mehterler ve Tandır köylerinden 451 hanede 710 kişi ile Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde 36 hanede 82 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Orman yangınında kurtarılan bir ineğin gözyaşları ise görenleri kahretti.

Orman yangınında kurtarılan bir ineğin gözyaşları ise görenleri kahretti.
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Orman yangınları binlerce hayvanı da hayattan koparıyor. Yerleşim yerlerine yaklaşan orman yangınlarında binlerce hayvan da yerinden, yurdundan oldu. Can dostları için vatandaşlar seferber olurken ineğin gözyaşları yürek parçaladı.

O görüntüye yapılan yorumlar ise şöyle oldu👇🏻

O görüntüye yapılan yorumlar ise şöyle oldu👇🏻
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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