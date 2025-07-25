Kahreden Görüntü: Orman Yangınından Kurtarılan İneğin Gözyaşları
Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde çıkan orman yangını üçüncü günde de devam etti. Yangının söndürülme çalışmaları sürerken Türkiye'nin akciğerleriyle birlikte doğal yaşam alanları da yok oluyor. Karabük'ten gelen bir görüntü ise görenlerin yüreğini parçaladı. Orman yangınından kurtarılan bir ineğin gözyaşları kahretti.
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Orman yangınları devam ediyor. Türkiye'nin ciğerleri gözler önünde yok oluyor.
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Orman yangınında kurtarılan bir ineğin gözyaşları ise görenleri kahretti.
O görüntüye yapılan yorumlar ise şöyle oldu👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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