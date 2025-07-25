Kahreden Görüntü: Orman Yangınından Kurtarılan İneğin Gözyaşları

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde çıkan orman yangını üçüncü günde de devam etti. Yangının söndürülme çalışmaları sürerken Türkiye'nin akciğerleriyle birlikte doğal yaşam alanları da yok oluyor. Karabük'ten gelen bir görüntü ise görenlerin yüreğini parçaladı. Orman yangınından kurtarılan bir ineğin gözyaşları kahretti.