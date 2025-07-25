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Eyyamı Bahur Nedir? Eyyamı Bahur Sıcakları Ne Zaman Etkili?

Eyyamı Bahur Nedir? Eyyamı Bahur Sıcakları Ne Zaman Etkili?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.07.2025 - 17:14

Eyyamı Bahur sıcakları Türkiye'de etkili oluyor. Basra sıcaklarının ardından etkili olan Eyyamı Bahur, vatandaşlara adeta nefes aldırmıyor. Son günlerde Eyyamı Bahur adını sıkça duymaya başladık. Peki, Eyyamı Bahur nedir? Eyyamı Bahur sıcakları ne zaman etkili?

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Eyyamı Bahur Nedir? Eyyam-ı Bahur Ne Demek?

Eyyamı Bahur Nedir? Eyyam-ı Bahur Ne Demek?

Eyyamı Bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve bunaltıcı dönemini ifade ediyor. Arapça kökenli bu terim, “cehennem günleri” anlamına geliyor. Afrika sıcakları, çöl sıcakları olarak da adlandırılan Eyyamı Bahur özellikle Güney bölgelerde halk arasında sıkça kullanılır. 

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkar. Nem oranının da artmasıyla birlikte hissedilen sıcaklık daha da yükselir. Gece bile sıcaklıkların düşmemesi nedeniyle uyku sorunları ve halsizlik gibi şikayetleri eyyamı bahurun etkili olduğu dönemde artar. Bu nedenle özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için dikkatli olunması gereken bir dönemdir.

Eyyam-ı Bahur’un oluşmasında Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgaları ve atmosferdeki yüksek basınç sistemleri etkilidir. Bu durum, rüzgâr hareketliliğini azaltır ve sıcak havanın yeryüzünde birikmesine neden olur.

Eyyamı Bahur ne demek?

Eski inançlara göre yılın en sıcak günleri, Büyük Köpek Takımyıldızı’nda yer alan Sirius (Köpek Yıldızı) ile ilişkilendirilirdi. Bu düşünce, Antik Yunan ve Roma kültürlerinde oldukça yaygındı.

Romalılar bu döneme 'diēs caniculārēs' yani 'köpek günleri' adını verirlerdi. Bugün de bu ifade, birçok Avrupa dilinde farklı şekillerde yaşamaya devam etmektedir; örneğin İngilizce'de 'dog days', Almanca'da ise 'Hundstage' olarak kullanılmaktadır.

Türkçede ise bir dönem yaygın olan Eyyamı Bahur terimi yerini zamanla 'cehennem sıcakları', 'Afrika sıcakları' gibi halk arasında daha çok bilinen ifadelere bırakmıştır.

Eyyamı Bahur Sıcakları Ne Zaman Etkili? Eyyamı Bahur Ne Zaman Gidecek?

Eyyamı Bahur Sıcakları Ne Zaman Etkili? Eyyamı Bahur Ne Zaman Gidecek?

Eyyamı bahur sıcakları genellikle 23 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında etkili olur. Ancak yılın meteorolojik koşullarına bağlı olarak birkaç gün erken başlayabilir ya da geç sona erebilir.

Eyyamı Bahur Ne Zaman Gidecek?

Eyyamı bahur sıcaklıkları genellikle 3 Ağustos tarihinde son bulur. Bu tarihten sonra ise sıcaklıklar yavaş yavaş düşmeye başlar ve sonbaharın habercisi sayılan serinlikler gelir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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