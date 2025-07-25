onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sıcak Hava Daha da Sıcak Olacak! ‘Yeter Artık Bu Sıcaklar’ Derken Meteoroloji’den Kara Haber Geldi

Sıcak Hava Daha da Sıcak Olacak! ‘Yeter Artık Bu Sıcaklar’ Derken Meteoroloji’den Kara Haber Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.07.2025 - 15:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 27 Temmuz Pazar gününden itibaren daha da etkili olacağını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu kadar sıcak hava azmış(!) biraz daha sıcak olacak!

Bu kadar sıcak hava azmış(!) biraz daha sıcak olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, pazar gününden itibaren özellikle iç kesimlerde etkili olacak. 

Hava sıcaklıklarının sahil kesimlerinde 3 ila 6 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 4 ila 8 derece, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yüksek hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 30 Temmuz Çarşamba, doğu kesimlerde ise 2 Ağustos Cumartesi gününden itibaren azalması bekleniyor. 27 Temmuz ile 02 Ağustos arasında hava sıcaklıklarının Ankara'da 40, İstanbul'da 35, Çankırı'da 42, İzmir, Konya, Sivas, Edirne'de 40, Bursa'da 39, Aydın, Malatya'da 43, Muğla'da 41, Antalya, Adana'da 38, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 45 derece olması bekleniyor. 

Açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
3
3
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın