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Sıcaklık 50 Dereceyi Gördü: Türkiye’de Tarihin En Yüksek Sıcaklık Rekoru Artık Şırnak’ın

Sıcaklık 50 Dereceyi Gördü: Türkiye’de Tarihin En Yüksek Sıcaklık Rekoru Artık Şırnak’ın

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.07.2025 - 14:22 Son Güncelleme: 25.07.2025 - 14:31

Tüm ülkeyi etkisi altına alan sıcak havada beklenen oldu ve rekor haberi geldi. Hava Forum hesabından paylaşılan bilgiye göre gün içerisinde 50 dereceyi gören Şırnak Silopi, tarihin en yüksek sıcaklığını yaşayan yer olarak kayıtlara geçti.

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Sıcak hava her geçen dakika etkisini arttırmaya devam ediyor.

Sıcak hava her geçen dakika etkisini arttırmaya devam ediyor.

Havalar ülke genelinde çok sıcak, daha da sıcak olacağı belirtiliyor. Sıcak havanın yanına bir de yüksek nem oranı eklenince tamamen çekilmez hale geliyor. Hatta dün akşam saatlerinde İstanbul Şişli’de ölçülen nem oranı yüzde 99 oldu!

Beklenen oldu ve sıcaklık rekoru kırıldı.

Beklenen oldu ve sıcaklık rekoru kırıldı.

Hava Forum hesabından paylaşılan bilgiye göre; bugün Türkiye’de sıcaklık rekoru kırıldı. 50.0 derece ile Şırnak Silopi'de tüm zamanların kırılmış oldu. 

Daha önceki rekor 15 Ağustos 2023’te 49.5 ile Eskişehir’e aitti.

Günün ilk yarısında 43 ilde 35 derecenin üzeri sıcaklık görüldü

Günün ilk yarısında 43 ilde 35 derecenin üzeri sıcaklık görüldü

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, bugün saat 09.00 ile 12.00 arasında termometreler 43 ilde 35 derecenin üzerini gösterdi.

Sıcaklıklar, Adana, Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Uşak, Van ve Zonguldak'ta gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 35 derecenin üzerine çıktı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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