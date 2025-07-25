onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kınalıada Açıklarında 16 Yolcusu Olan Teknede Yangın Çıktı: Yolcular Deniz Atladı!

Kınalıada Açıklarında 16 Yolcusu Olan Teknede Yangın Çıktı: Yolcular Deniz Atladı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.07.2025 - 15:03 Son Güncelleme: 25.07.2025 - 15:58

Kınalıada açıklarında içerisinde 16 kişinin bulunduğu bir teknede yangın çıktı. Olay sonrası büyük panik yaşanırken, canlarını kurtarmak isteyen yolcular denize atladı. Yangın kısa sürede söndürülürken, teknedeki 16 kişi ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

YANGINDAN İLK GÖRÜNTÜLER...

Yangın, saat 14.30 sıralarında Kınalıada açıklarında meydana geldi.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Kınalıada açıklarında meydana geldi.

İçerisinde 16 kişinin bulunduğu bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden yolcular panikle denize atladı. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Denize atlayan 16 kişi ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

İstanbul Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, '25.07.2025 Cuma günü Adalar ilçesi Kınalıada açıklarında içinde 16 kişi bulunan teknede yangın çıkmıştır. Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerimiz, olayın ardından bölgeye giderek yangına müdahale etmiştir. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürülmüş olup, yangının ardından denize atlayan 16 kişi, ekipler tarafından sağ olarak denizden çıkarıl

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
4
3
3
3
2
2
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın