Meteoroloji Haritasını Görenler Derin Nefes Aldı!

Türkiye belki de tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor. Öyle bir sıcaklık ki termometreler 50 dereceyi bile gördü. Şırnak'ın Silopi ilçesi 50.5 derecelik sıcakla rekor kırdı. Üstelik bu kez sıcaklık her kenti esir aldı. Sinop'tan Antalya'ya Edirne'den Kars'a, her il sıcaklık etkisi altında. Bugün ve yarın yeni sıcaklık uyarıları yapılırken vatandaş soğuk havaları özler oldu.