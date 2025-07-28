onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Meteoroloji Haritasını Görenler Derin Nefes Aldı!

Meteoroloji Haritasını Görenler Derin Nefes Aldı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.07.2025 - 11:27

Türkiye yüksek sıcak hava dalgasının etkisi altında. Çöl sıcakları ülke genelinde etkili olurken orman yangınları da art arda geldi. Sıcak havanın etkisiyle orman yangınlarını söndürmek güçleşirken Türkiye'nin akciğerlerinden geriye kül kaldı. 7'den 77'ye herkes sıcak havaların ne zaman son bulacağını merak ediyor. 'Sıcaklar ne zaman düşecek?' 'Yağmur ne zaman yağacak?' sorusu araştırılıyor. Bu sorulara müjdeli yanıt Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2025 yazının sıcak havaları hepimizi mahvetti!

2025 yazının sıcak havaları hepimizi mahvetti!

Türkiye belki de tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor. Öyle bir sıcaklık ki termometreler 50 dereceyi bile gördü. Şırnak'ın Silopi ilçesi 50.5 derecelik sıcakla rekor kırdı. Üstelik bu kez sıcaklık her kenti esir aldı. Sinop'tan Antalya'ya Edirne'den Kars'a, her il sıcaklık etkisi altında. Bugün ve yarın yeni sıcaklık uyarıları yapılırken vatandaş soğuk havaları özler oldu.

Meteorolojiden müjdeli haber: Haritayı görenler derin nefes aldı.

Meteorolojiden müjdeli haber: Haritayı görenler derin nefes aldı.

'Sıcaklar ne zaman düşecek?', 'Yağmur ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bu sorunun yanıtını verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin haritasını görenler adeta derin nefes aldı. 

MGM'den yapılan açıklamada yüksek sıcakların 28 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji haritasında Kocaeli, İstanbul, Edirne ve Kırklareli'de yağmur var. Yağışlar 30 Temmuz'dan itibaren etkisini artırıyor. 31 Temmuz Perşembe günü Batı ve Kuzey Marmara ile Batı Karadeniz'de yağış bekleniyor. 1 Ağustos Cuma günü ise Marmara, İç Anadolu'nun Kuzeyi, Karadeniz ve Akdeniz'in bir bölümünde yağış etkili olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
SeuS

Habere bak!.. Haritayı görenler derin nefes almışmış!.. Alacak nefes kalmadı, günlerdir toprağımız kavruldu. Her yıl yangınlarda aynı rezilliklerin yaşanması... Devamını Gör

Arwen

Yanmış kavrulmuş toprakta ilk otların çıkması 2 yılı, ilk küçük çalı ve ağaçların çıkması 10 yılı, küçük ağaçlar 20-30 yılı, büyük ulu ağaçların olması 100 y... Devamını Gör