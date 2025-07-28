Meteoroloji Haritasını Görenler Derin Nefes Aldı!
Türkiye yüksek sıcak hava dalgasının etkisi altında. Çöl sıcakları ülke genelinde etkili olurken orman yangınları da art arda geldi. Sıcak havanın etkisiyle orman yangınlarını söndürmek güçleşirken Türkiye'nin akciğerlerinden geriye kül kaldı. 7'den 77'ye herkes sıcak havaların ne zaman son bulacağını merak ediyor. 'Sıcaklar ne zaman düşecek?' 'Yağmur ne zaman yağacak?' sorusu araştırılıyor. Bu sorulara müjdeli yanıt Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.
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2025 yazının sıcak havaları hepimizi mahvetti!
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Meteorolojiden müjdeli haber: Haritayı görenler derin nefes aldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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