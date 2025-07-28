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Türklerle İtalyanların Benzediğini Söyleyen Tarihçiye Destek X Ahalisinden Geldi

Türklerle İtalyanların Benzediğini Söyleyen Tarihçiye Destek X Ahalisinden Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.07.2025 - 12:10

İtalyan olmak, İtalyana benzetilmek, yurt dışında İtalyan sanılmak diye bir fenomen var. Kimileri bunu bir kompleks olarak görse de kimilerine göre de bu Akdeniz kültürünün bir yansıması. Tarihçi Marc David Baer'e göre ise bir İtalyan ve Türk'ü ayırt etmek çok zor. Tabii tarihçinin kitabındaki bu pasaj Twitter'a düştü ve ortalık şenlendi.

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Paylaşım şöyle;

Paylaşım şöyle;

Kitabın 5. sayfasına geldiğimde yazar, Osmanlıların Roma'nın gerçek mirasçıları olduğunu ve diğer tüm Avrupa imparatorlukları kadar Avrupalı olduklarını savunmaya devam ediyor, 'Avrupa'yı sadece Hristiyan olarak düşünmeyi bırakmalıyız', 'Bir İtalyan ile bir Türk arasındaki farkı gerçekten söyleyebilir misiniz?'

Hemen anlayabiliyorum, erken yaşlara bakıyorum ve gerçekten öyle. Neden böyleler?

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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