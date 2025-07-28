Türklerle İtalyanların Benzediğini Söyleyen Tarihçiye Destek X Ahalisinden Geldi

Kitabın 5. sayfasına geldiğimde yazar, Osmanlıların Roma'nın gerçek mirasçıları olduğunu ve diğer tüm Avrupa imparatorlukları kadar Avrupalı olduklarını savunmaya devam ediyor, 'Avrupa'yı sadece Hristiyan olarak düşünmeyi bırakmalıyız', 'Bir İtalyan ile bir Türk arasındaki farkı gerçekten söyleyebilir misiniz?'

Hemen anlayabiliyorum, erken yaşlara bakıyorum ve gerçekten öyle. Neden böyleler?