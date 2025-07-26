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X'te Paylaşılan 'Baby Shower'ı Aratmayan Doktora Tezi Savunması Görenleri Hayrete Düşürdü

X'te Paylaşılan 'Baby Shower'ı Aratmayan Doktora Tezi Savunması Görenleri Hayrete Düşürdü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.07.2025 - 15:38

Doktora tezi savunması, bir doktora öğrencisinin hazırladığı tezi, jüri önünde sözlü olarak sunup savunduğu akademik bir sınavdır. Bu süreç, doktoranın en son ve en kritik aşamasıdır. Ancak X'te bir paylaşım görenleri hayrete düşürdü. Büyük bir ciddiyetle hazırlanması gereken doktora tezi savunması 'baby shower' davetiyelerini aratmayacak cinsten.

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İşte karşınızda nur topu gibi doktora bebek!

İşte karşınızda nur topu gibi doktora bebek!
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X'te '@1sairbisikletle' isimli kullanıcı paylaşımına 'Baby shower tadında savunma. Bunu da gördük' notunu düştü.

Bu paylaşıma pek çok yorum geldi. Kullanıcılar yapılanın ciddiyetten uzak olduğunu belirtirken 'şaka' olduğunu düşünen de vardı. Gelin hep birlikte yorumlara göz atalım.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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