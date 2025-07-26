X'te Paylaşılan 'Baby Shower'ı Aratmayan Doktora Tezi Savunması Görenleri Hayrete Düşürdü

Doktora tezi savunması, bir doktora öğrencisinin hazırladığı tezi, jüri önünde sözlü olarak sunup savunduğu akademik bir sınavdır. Bu süreç, doktoranın en son ve en kritik aşamasıdır. Ancak X'te bir paylaşım görenleri hayrete düşürdü. Büyük bir ciddiyetle hazırlanması gereken doktora tezi savunması 'baby shower' davetiyelerini aratmayacak cinsten.