X'te Paylaşılan 'Baby Shower'ı Aratmayan Doktora Tezi Savunması Görenleri Hayrete Düşürdü
Doktora tezi savunması, bir doktora öğrencisinin hazırladığı tezi, jüri önünde sözlü olarak sunup savunduğu akademik bir sınavdır. Bu süreç, doktoranın en son ve en kritik aşamasıdır. Ancak X'te bir paylaşım görenleri hayrete düşürdü. Büyük bir ciddiyetle hazırlanması gereken doktora tezi savunması 'baby shower' davetiyelerini aratmayacak cinsten.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte karşınızda nur topu gibi doktora bebek!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın