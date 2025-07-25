Ofiste Klima Savaşları X'e Taşındı! Çarpmasın Diye Klima Açtırmayanlardan mısınız Yoksa Klimayı Kökleyen mi?

Sıcak havalar nedeniyle evde, ofiste klima savaşları da başlamış bulunmakta. Bir ofis ortamında çalışıyorsanız muhakkak yazları klima tartışmalarına denk gelmişsinizdir. Ofisin bir kısmı 'Hayır klimayı açmayın hasta oluyorum' sözleriyle içeriyi hamamdan halleciye çevirmek isterken bir kısmı ise ortamı kan ter içinde kalmış şekilde buzhaneye çevirmek ister. Peki siz çarpmasın için klima açtırmayanlardan mısınız yoksa klimayı kökleyen mi? X'te de klimayı açtırmayanlar ile klimayı kökleyenler arasında tartışma doğdu.