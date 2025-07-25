Ofiste Klima Savaşları X'e Taşındı! Çarpmasın Diye Klima Açtırmayanlardan mısınız Yoksa Klimayı Kökleyen mi?
Sıcak havalar nedeniyle evde, ofiste klima savaşları da başlamış bulunmakta. Bir ofis ortamında çalışıyorsanız muhakkak yazları klima tartışmalarına denk gelmişsinizdir. Ofisin bir kısmı 'Hayır klimayı açmayın hasta oluyorum' sözleriyle içeriyi hamamdan halleciye çevirmek isterken bir kısmı ise ortamı kan ter içinde kalmış şekilde buzhaneye çevirmek ister. Peki siz çarpmasın için klima açtırmayanlardan mısınız yoksa klimayı kökleyen mi? X'te de klimayı açtırmayanlar ile klimayı kökleyenler arasında tartışma doğdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
X'te bir kullanıcı bulunduğu ortamı buzhaneye çevirmek isteyenlerin dili oldu...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
E tabi bu tweet ofiste ve evde devam eden klima savaşlarını X'e taşıdı👇🏻
Bu tweet
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın