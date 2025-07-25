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Ofiste Klima Savaşları X'e Taşındı! Çarpmasın Diye Klima Açtırmayanlardan mısınız Yoksa Klimayı Kökleyen mi?

Ofiste Klima Savaşları X'e Taşındı! Çarpmasın Diye Klima Açtırmayanlardan mısınız Yoksa Klimayı Kökleyen mi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.07.2025 - 22:13

Sıcak havalar nedeniyle evde, ofiste klima savaşları da başlamış bulunmakta. Bir ofis ortamında çalışıyorsanız muhakkak yazları klima tartışmalarına denk gelmişsinizdir. Ofisin bir kısmı 'Hayır klimayı açmayın hasta oluyorum' sözleriyle içeriyi hamamdan halleciye çevirmek isterken bir kısmı ise ortamı kan ter içinde kalmış şekilde buzhaneye çevirmek ister. Peki siz çarpmasın için klima açtırmayanlardan mısınız yoksa klimayı kökleyen mi? X'te de klimayı açtırmayanlar ile klimayı kökleyenler arasında tartışma doğdu.

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X'te bir kullanıcı bulunduğu ortamı buzhaneye çevirmek isteyenlerin dili oldu...

X'te bir kullanıcı bulunduğu ortamı buzhaneye çevirmek isteyenlerin dili oldu...
twitter.com

Eski adıyla Twitter olan X platformunda '@XilourisEfe' isimli kullanıcı şu tweeti paylaştı:

'Klima seni çarpıyorsa, maalesef çarpılıp öleceksin kardeşim. Bir kişi öldü diye klimayı kapatamayız gerçekten…'

E tabi bu tweet ofiste ve evde devam eden klima savaşlarını X'e taşıdı👇🏻

E tabi bu tweet ofiste ve evde devam eden klima savaşlarını X'e taşıdı👇🏻
twitter.com

Bu tweet

Bu tweet
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twitter.com

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twitter.com
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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