Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Haftanın son gününde X’in mizahşörleriyle karşınızdayız. X kullanıcıları için havadan sudan her şey mizaha konu olabiliyor. Televizyon dünyasında yaşananlar da mizaha konu olan örneklerden. Sizler için espritüelliğini TV gündemiyle harmanlayan kullanıcıların tweetlerini derledik. Gelin detaylara geçelim…

İyi eğlenceler 🚀