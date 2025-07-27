Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar
Haftanın son gününde X’in mizahşörleriyle karşınızdayız. X kullanıcıları için havadan sudan her şey mizaha konu olabiliyor. Televizyon dünyasında yaşananlar da mizaha konu olan örneklerden. Sizler için espritüelliğini TV gündemiyle harmanlayan kullanıcıların tweetlerini derledik. Gelin detaylara geçelim…
İyi eğlenceler 🚀
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1. Hazırsanız başlayalım!
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2. Ah bu Karadeniz dizileri…
3. Anneler… Annelerimiz…
4. Divadır mesela 👇
5. Link alabilir miyiz?
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6. Hep böyle olmaz mı zaten…
9. Haftaya görüşmek üzere!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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