Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Bu hafta da sosyal medyada yüzümüzü güldüren birçok paylaşım vardı. Kimisi yaşadığı bir olayla güldürürken kimisi de yemeklerle ilgili paylaşımlarıyla güldürdü. 'Nasıl yani?' dediğinizi duyar gibiyiz. Burada, her hafta yemekleri de mizahına alet ederek güldürmeyi başaran kullanıcılara yer veriyoruz! Her hafta da mizaha doyuyoruz. 😋

Gelin haftanın en komik yemekli paylaşımlarına bakalım.