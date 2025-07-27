Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Bu hafta da sosyal medyada yüzümüzü güldüren birçok paylaşım vardı. Kimisi yaşadığı bir olayla güldürürken kimisi de yemeklerle ilgili paylaşımlarıyla güldürdü. 'Nasıl yani?' dediğinizi duyar gibiyiz. Burada, her hafta yemekleri de mizahına alet ederek güldürmeyi başaran kullanıcılara yer veriyoruz! Her hafta da mizaha doyuyoruz. 😋
Gelin haftanın en komik yemekli paylaşımlarına bakalım.
Kelime şakaları her zaman tutar :)
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Suyu kim doldurmadı savaşları
😂😂😂
👇🏻
Pişi miktarı yeterli bir kahvaltı
Bu çorbaya sizin oralarda ne derler?
👇🏻
"Çayko"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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