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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.07.2025 - 17:23

Bu hafta da sosyal medyada yüzümüzü güldüren birçok paylaşım vardı. Kimisi yaşadığı bir olayla güldürürken kimisi de yemeklerle ilgili paylaşımlarıyla güldürdü. 'Nasıl yani?' dediğinizi duyar gibiyiz. Burada, her hafta yemekleri de mizahına alet ederek güldürmeyi başaran kullanıcılara yer veriyoruz! Her hafta da mizaha doyuyoruz. 😋

Gelin haftanın en komik yemekli paylaşımlarına bakalım.

Kelime şakaları her zaman tutar :)

Kelime şakaları her zaman tutar :)
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👇🏻

👇🏻
twitter.com

Suyu kim doldurmadı savaşları

Suyu kim doldurmadı savaşları
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😂😂😂

😂😂😂
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Pişi miktarı yeterli bir kahvaltı

Pişi miktarı yeterli bir kahvaltı
twitter.com

Bu çorbaya sizin oralarda ne derler?

Bu çorbaya sizin oralarda ne derler?
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

"Çayko"

"Çayko"
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Tarafını seç

Tarafını seç
twitter.com

Yavaşça kaydırın

Yavaşça kaydırın
twitter.com

Mükemmel benzetme.

Mükemmel benzetme.
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Sarma ve dolma aynı cümlede geçiyor, sinirlerimiz bozuldu.

Sarma ve dolma aynı cümlede geçiyor, sinirlerimiz bozuldu.
twitter.com

Bizim güncel yemekler

Bizim güncel yemekler
twitter.com

10/10 tespit

10/10 tespit
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En son Dubai Çikolatası çıktı piyasaya.

En son Dubai Çikolatası çıktı piyasaya.
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Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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