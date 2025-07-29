Google Haritalar'ın Arabasına Anadan Üryan Yakalanan Adama Tazminat Ödenecek

Arjantin'de bir adam, 2017 yılında evinin bahçesinde çıplak olarak Google'ın kameralarına yakalandı. Polis olduğu öğrenilen adamın fotoğrafta açık adresi de görünüyordu. Talihsiz adam komşularının ve iş arkadaşlarının goygoy malzemesi oldu. Duvarın arkasında olmasına rağmen fotoğrafta tanınan adam, Google'a tazminat davası açtı.

Dava ilk olarak reddedildi. Sebebi ise adamın da 'uygunsuz bir şekilde' dışarıda olmasıydı. Ancak mağdur olan adam kararı temyize götürdü.