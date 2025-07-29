Google Haritalar'ın Arabasına Anadan Üryan Yakalanan Adama Tazminat Ödenecek
Google Haritalar'daki 'Street View' özelliğini biliyorsunuzdur. Cadde Görünümü özelliğini sağlamak için ise Google'ın kameraları bir araçla sokaklarda dolaşıyor. Haliyle sokaklardan oldukça ilginç görüntüler çıkabiliyor. Bu kez Google, yakaladığı bir görüntü yüzünden tazminat ödemek zorunda kaldı.
Arjantin'de bir adam, evinin bahçesinde anadan üryan şekilde Google'ın kameralarına yakalandı.
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Google Haritalar'ın arabasına çıplak yakalandı.
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12 bin 500 dolar tazminat ödenecek.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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