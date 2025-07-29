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Google Haritalar'ın Arabasına Anadan Üryan Yakalanan Adama Tazminat Ödenecek

Google Haritalar'ın Arabasına Anadan Üryan Yakalanan Adama Tazminat Ödenecek

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.07.2025 - 10:28

Google Haritalar'daki 'Street View' özelliğini biliyorsunuzdur. Cadde Görünümü özelliğini sağlamak için ise Google'ın kameraları bir araçla sokaklarda dolaşıyor. Haliyle sokaklardan oldukça ilginç görüntüler çıkabiliyor. Bu kez Google, yakaladığı bir görüntü yüzünden tazminat ödemek zorunda kaldı.

Arjantin'de bir adam, evinin bahçesinde anadan üryan şekilde Google'ın kameralarına yakalandı.

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Google Haritalar'ın arabasına çıplak yakalandı.

Google Haritalar'ın arabasına çıplak yakalandı.

Arjantin'de bir adam, 2017 yılında evinin bahçesinde çıplak olarak Google'ın kameralarına yakalandı. Polis olduğu öğrenilen adamın fotoğrafta açık adresi de görünüyordu. Talihsiz adam komşularının ve iş arkadaşlarının goygoy malzemesi oldu. Duvarın arkasında olmasına rağmen fotoğrafta tanınan adam, Google'a tazminat davası açtı. 

Dava ilk olarak reddedildi. Sebebi ise adamın da 'uygunsuz bir şekilde' dışarıda olmasıydı. Ancak mağdur olan adam kararı temyize götürdü.

12 bin 500 dolar tazminat ödenecek.

12 bin 500 dolar tazminat ödenecek.

Üst mahkeme, ilk kararı bozma kararı aldı ve adamın haklı olduğuna karar verildi. Bunun açık bir mahremiyet ihlali olduğu belirtildi ve fotoğrafın adamın evinin sınırları içinde çekildiği söylendi.

Mahkeme, “Hiç kimse doğduğu günkü halinin tüm dünya tarafından görünmesini istemez” dedi. 

Bu kararın ileride Google'ı ve diğer teknoloji şirketlerini etkileyebileceğini düşünülüyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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