Biz Mağaramızda Mutluyuz: İki 'Eşiyle' Aynı Çatıyı Paylaşan Adamın Akıllara Durgunluk Veren Aşk Hikayesi

“İkimiz de evlenmeden önce çoğul evliliğe inanıyorduk. Eğer bir eş daha bulmamız gerekiyorsa, hayat bize bunu gösterecek diye düşündük. Ve gösterdi.”

Zamanla ikinci eş Sophie de aileye katıldı. Elbette her şey bir anda sorunsuz ilerlemedi. Sophie ve Tami başlangıçta birbirlerini tanımakta zorlandılar, kişilik farklılıkları zaman zaman çatışmalara yol açtı. Ancak bu sürecin sonunda birbirlerini “kardeş gibi” görebilecek bir noktaya geldiklerini söylüyorlar.