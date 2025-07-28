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Biz Mağaramızda Mutluyuz: İki 'Eşiyle' Aynı Çatıyı Paylaşan Adamın Akıllara Durgunluk Veren Aşk Hikayesi

Biz Mağaramızda Mutluyuz: İki 'Eşiyle' Aynı Çatıyı Paylaşan Adamın Akıllara Durgunluk Veren Aşk Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.07.2025 - 00:03

Evlilik ve ilişkiler, her çiftin kendi değerleri ve inançları doğrultusunda şekilleniyor. ABD’nin Utah eyaletinde yaşayan Colton Winder ise, iki eşiyle kurduğu çoğul evlilik yapısıyla dinleyenlere uzun uzun hayatı sorgulatıyor. Zamanla birbirlerine alışan ve ortak bir yaşam kuran aile bu ilginç yaşam tarzını sevgi, saygı ve inanç temelli bir tercih olarak tanımlıyor.

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Aşk, bağlılık ve evlilik... Herkesin bu kavramlara yüklediği anlam farklı olabilir.

Aşk, bağlılık ve evlilik... Herkesin bu kavramlara yüklediği anlam farklı olabilir.

Kimi için romantik bir birliktelik tek eşle mümkünken, kimi çiftler için ilişkilerin sınırları daha esnek olabiliyor. ABD'nin Utah eyaletinde yaşayan Colton Winder da bu ikinci gruba giriyor. 12 yıllık evliliğinin ardından ikinci bir evlilik yapan Winder, hayatını iki eşiyle bir arada sürdürüyor. Bu “çoğul evlilik” modeli, sosyal medyada zaman zaman tepkilerle karşılaşsa da, Winder ailesi kendi kurdukları dengeyle yaşamaya devam ediyor.

Colton'un ilk eşi Tami, bu süreci şöyle anlatıyor:

Colton'un ilk eşi Tami, bu süreci şöyle anlatıyor:

“İkimiz de evlenmeden önce çoğul evliliğe inanıyorduk. Eğer bir eş daha bulmamız gerekiyorsa, hayat bize bunu gösterecek diye düşündük. Ve gösterdi.”

Zamanla ikinci eş Sophie de aileye katıldı. Elbette her şey bir anda sorunsuz ilerlemedi. Sophie ve Tami başlangıçta birbirlerini tanımakta zorlandılar, kişilik farklılıkları zaman zaman çatışmalara yol açtı. Ancak bu sürecin sonunda birbirlerini “kardeş gibi” görebilecek bir noktaya geldiklerini söylüyorlar.

Colton, eşleriyle "dönüşümlü" olarak vakit geçiriyor.

Colton, eşleriyle "dönüşümlü" olarak vakit geçiriyor.

Her kadının ayrı bir odası var ve fiziksel ilişkileri de ayrı ayrı sürdürüyorlar. Sophie, bu durumun duygusal olarak zaman zaman zorlayıcı olduğunu söylüyor: “Eşim her gece yanımda değil. Kıyaslamalar yapmaya başladım ve bir süre kendimi eksik hissettim.”

Tami de kıskançlık duygusunu tamamen bastırmanın kolay olmadığını açıkça dile getiriyor.

Ancak bu sistemde onları birleştiren en önemli unsurun çocukları olduğunu söylüyorlar. Beş çocukla büyüyen bu evde, aile içi bağlar zamanla güçlenmiş.

“Çocuklarımız bizi bir araya getirdi. Sayelerinde gerçekten bir aile gibi hissediyoruz.”

“Çocuklarımız bizi bir araya getirdi. Sayelerinde gerçekten bir aile gibi hissediyoruz.”

Colton, zaman zaman sosyal medya üzerinden yapılan yorumlara da açıklık getirdi.

Eleştirilerin odağında genellikle kadınların bu ilişki modeline gönüllü olarak katılıp katılmadığı sorusu yer alıyor. Ancak Colton’un yanıtı net: “Bu iki harika kadın, kendi kararlarını alabilen güçlü bireyler. Bu hayatı kendi istekleriyle seçtiler. Siz bu tercihle hemfikir olmayabilirsiniz, ama biz sadece seçimlerimize saygı duyulmasını istiyoruz.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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