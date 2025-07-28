Biz Mağaramızda Mutluyuz: İki 'Eşiyle' Aynı Çatıyı Paylaşan Adamın Akıllara Durgunluk Veren Aşk Hikayesi
Evlilik ve ilişkiler, her çiftin kendi değerleri ve inançları doğrultusunda şekilleniyor. ABD’nin Utah eyaletinde yaşayan Colton Winder ise, iki eşiyle kurduğu çoğul evlilik yapısıyla dinleyenlere uzun uzun hayatı sorgulatıyor. Zamanla birbirlerine alışan ve ortak bir yaşam kuran aile bu ilginç yaşam tarzını sevgi, saygı ve inanç temelli bir tercih olarak tanımlıyor.
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Aşk, bağlılık ve evlilik... Herkesin bu kavramlara yüklediği anlam farklı olabilir.
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Colton'un ilk eşi Tami, bu süreci şöyle anlatıyor:
Colton, eşleriyle "dönüşümlü" olarak vakit geçiriyor.
“Çocuklarımız bizi bir araya getirdi. Sayelerinde gerçekten bir aile gibi hissediyoruz.”
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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