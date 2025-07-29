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Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.07.2025 - 20:40

Uygulamaların DM bölümleri olsun, WhatsApp olsun farklı mecraların yazışma bölümleri olsun sürekli bir mesajlaşma içindeyiz. Hem de deliler gibi! Tabii bu kadar yazışınca ortaya komik kesitler de çıkıyor ve sosyal medyada dolaşıma giriyor. Bakalım yazışırken kırıp geçirenler kimler?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Çok iyi çözüm!

Çok iyi çözüm!
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Bu kafayla zor...

Bu kafayla zor...
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👇

👇
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Niye ki?

Niye ki?
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Böyle bir sıkılmak...

Böyle bir sıkılmak...
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Ta kendisi...

Ta kendisi...
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Çok ayıp...

Çok ayıp...
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Meslek aşkı diyelim.

Meslek aşkı diyelim.
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Kendinden emin!

Kendinden emin!
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Netlik de bir yere kadar...

Netlik de bir yere kadar...
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Yavaştan kapatalım!

Yavaştan kapatalım!
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Bir de bonusu olsun.

Bir de bonusu olsun.
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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