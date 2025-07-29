Ütü Yapmak İçin Özel Satılan "Ütü Suyu" Tartışmaları Timeline'ı Ele Geçirdi

Her gün market raflarında yeni yeni ürünlerle karşılaşabiliyoruz. Özellikle temizlik alanındaki ürünler genellikle belirli bir amaca uygun oluyor ama bu amacın ne olduğu kafa karıştırabiliyor. Son ürünümüz ise ütü suyu. Normalde ütünün su haznesine zarar gelmemesi için kireçsiz içme suyu tavsiye edilse de 'ütü suyu' adı altına bir su satılıyor ve pek çok kişi de bunu bir paylaşım vasıtasıyla öğrendi.