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Ütü Yapmak İçin Özel Satılan "Ütü Suyu" Tartışmaları Timeline'ı Ele Geçirdi

Ütü Yapmak İçin Özel Satılan "Ütü Suyu" Tartışmaları Timeline'ı Ele Geçirdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.07.2025 - 16:42

Her gün market raflarında yeni yeni ürünlerle karşılaşabiliyoruz. Özellikle temizlik alanındaki ürünler genellikle belirli bir amaca uygun oluyor ama bu amacın ne olduğu kafa karıştırabiliyor. Son ürünümüz ise ütü suyu. Normalde ütünün su haznesine zarar gelmemesi için kireçsiz içme suyu tavsiye edilse de 'ütü suyu' adı altına bir su satılıyor ve pek çok kişi de bunu bir paylaşım vasıtasıyla öğrendi.

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Paylaşım şöyleydi ama pek çok kişi ciddiye almadı.

Paylaşım şöyleydi ama pek çok kişi ciddiye almadı.
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Böyle bir ürün olduğunu ve çok da uygun bir fiyatı olmadığını gören kişiler de şaşkınlığını gizleyemedi.

Böyle bir ürün olduğunu ve çok da uygun bir fiyatı olmadığını gören kişiler de şaşkınlığını gizleyemedi.
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Tepkiler şöyle;

Tepkiler şöyle;
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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