Netanyahu’dan Skandal Karar: İsrail Milyonlarca İnsanın Yaşadığı Gazze’yi Tamamen İşgal Etme Kararı Aldı
Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana 60 binden fazla insanı öldüren, milyonlarca insanı açlığa mahkum ederek büyük bir insanlık krizine neden olan İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu skandal bir karar daha aldı.
Netanyahu, Gazze’yi komple işgal etmeye karar verdiklerini açıklarken, Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’e istifa çağrısı yapıldı.
Kaynak: Euronews Türkçe
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Gazze’de çocukların açlıktan ölmesini umursamadan tüm yardım çabalarını engelleyerek milyonlarca insanı ölüme mahkum eden İsrail, Gazze’yi tamamen işgal edeceğini açıkladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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