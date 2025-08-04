Netanyahu’dan Skandal Karar: İsrail Milyonlarca İnsanın Yaşadığı Gazze’yi Tamamen İşgal Etme Kararı Aldı

Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana 60 binden fazla insanı öldüren, milyonlarca insanı açlığa mahkum ederek büyük bir insanlık krizine neden olan İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu skandal bir karar daha aldı.

Netanyahu, Gazze’yi komple işgal etmeye karar verdiklerini açıklarken, Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’e istifa çağrısı yapıldı.

Kaynak: Euronews Türkçe