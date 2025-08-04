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Netanyahu’dan Skandal Karar: İsrail Milyonlarca İnsanın Yaşadığı Gazze’yi Tamamen İşgal Etme Kararı Aldı

Netanyahu’dan Skandal Karar: İsrail Milyonlarca İnsanın Yaşadığı Gazze’yi Tamamen İşgal Etme Kararı Aldı

İsrail
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.08.2025 - 21:12

Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana 60 binden fazla insanı öldüren, milyonlarca insanı açlığa mahkum ederek büyük bir insanlık krizine neden olan İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu skandal bir karar daha aldı.

Netanyahu, Gazze’yi komple işgal etmeye karar verdiklerini açıklarken, Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’e istifa çağrısı yapıldı.

Kaynak: Euronews Türkçe

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Gazze’de çocukların açlıktan ölmesini umursamadan tüm yardım çabalarını engelleyerek milyonlarca insanı ölüme mahkum eden İsrail, Gazze’yi tamamen işgal edeceğini açıkladı.

Gazze’de çocukların açlıktan ölmesini umursamadan tüm yardım çabalarını engelleyerek milyonlarca insanı ölüme mahkum eden İsrail, Gazze’yi tamamen işgal edeceğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kabine toplantısında Gazze’yi işgal etme kararı aldıklarını doğrularken, Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada ise Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’e yönelik olarak “Bu karar kendisine uymayacaksa, istifa etmeli” ifadeleri kullanıldı.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir için Hamas ile müzakerelerin durması halinde istifa edeceği iddiaları vardı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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