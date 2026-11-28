Hugh Jackman Beden Eğitimi Öğretmeniydi, Steve Buscemi İtfaiyeci: 12 Ünlünün Şöhretten Önceki Mesleği
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Steve Buscemi'nin itfaiye hortumundan Kate Winslet'ın sandviç tezgâhına, bu 12 ünlünün şöhretten önceki işleri röportajlara ve biyografilere dayanıyor.
1. Hugh Jackman 1987'de İngiltere'de bir okulda beden eğitimi dersi verdi.
2. Whoopi Goldberg cenaze evinde ölülerin saçını ve makyajını yaptı.
3. Kate Winslet ilk film rolünü şarküteride sandviç hazırlarken öğrendi.
4. Jennifer Aniston telefonda devre mülk satmaya çalıştı, tek satış yapamadı.
5. Stephen King ilk romanından önce çamaşırhanede işçiydi.
6. Eva Mendes alışveriş merkezinde önce pizza, sonra çubukta sosisli sattı.
7. Lucy Liu haftanın yedi günü üç ayrı işte çalıştı.
8. Gwen Stefani'nin ilk işi dondurmacıdaydı, sonra makyaj standına geçti.
9. Evangeline Lilly uçuş görevlisiydi ve bu işi hiç sevmedi.
10. Miley Cyrus 11 yaşlarındayken ev temizliğinde çalıştığını anlatıyor.
11. Jennifer Lopez cumartesileri bir hukuk bürosunda sekreterdi.
12. Steve Buscemi dört yıl New York itfaiyesinde görev yaptı.
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