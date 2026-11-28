Goldberg güzellik okulunu bitirmiş, ruhsatlı bir güzellik uzmanıydı. Gazetede gördüğü ilan üzerine bir cenaze evinde işe başladı. Oprah's Master Class programında anlattığına göre ilk gününde patronu ona şaka yaptı: Ölü sandığı biri doğrulup el salladı. Bu işi iyi bir uğurlama hazırlamak diye tarif ediyor, insanları sevmeden yapılamayacağını söylüyor.