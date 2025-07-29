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İsrail’e Fransa’dan Sonra İngiltere’den de Şok: "Eylül Ayına Kadar Filistin’i Tanıyacağız"

İsrail’e Fransa’dan Sonra İngiltere’den de Şok: "Eylül Ayına Kadar Filistin’i Tanıyacağız"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.07.2025 - 19:54

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İsrail’i uyarmış ve Filistin’i resmi olarak tanıyacaklarını açıklamıştı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer de yaptığı açıklamada, “İsrail Gazze'deki duruma ilişkin somut adımlar atmazsa, İngiltere eylül ayında gerçekleşecek BM Genel Kurulu öncesi Filistin Devleti'ni tanıyacak' dedi.

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Gazze’de milyonlarca insanın açlıkla mücadele etmesine, çocukların yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetmesine rağmen İsrail savaşı sonlandırmaya yanaşmıyor.

Gazze’de milyonlarca insanın açlıkla mücadele etmesine, çocukların yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetmesine rağmen İsrail savaşı sonlandırmaya yanaşmıyor.

İsrail’in Filistin’de uyguladığı soykırıma bir tepki de Fransa’dan sonra İngiltere’den geldi. 

Filistin’i tanıma yönünde sinyal veren İngiltere Başbakanı Starmer, “İsrail ateşkesi kabul etmez ve Gazze’deki ambargosunu sonlandırmazda Eylül’e kadar Filistin Devleti’ni resmi olarak tanıyacağız” dedi.

Geçtiğimiz hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Filistin’i tanıma kararı aldıklarını açıklamıştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Can

Bıçağı 9 cm sapladıktan sonra 6 cm geri çekme minnoşluğu.

Kar tanesi

Nasıl bi betimlemedir bu? Allah iyiliğini versin. Güldürdün beni

Bozkurt

Filistin'i haritada göster desen gösteremez ama Filistin devletini tanıyacaklarmış! Gerçi Eylül ayına kadar harita üzerinde Filistin adına bir şey kalmaya da... Devamını Gör

ahmetpamukupaagl

israilin umrunda olmaz. amerikan başkanlarını yahudi lobisi belirledikten sonra elinizden gelen bir şey yok ki samimiyetiniz de şüpheli

Bozkurt

Yok be ne samimiyeti. 7 Ekim saldırılarından sonra sanki bu anı beklermiş gibi örgütlü bir şekilde Filistin'e destek vermeyi bıraktılar, üstüne yasakladılar!... Devamını Gör