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Gazze’de Milyonlarca Kişi Açlıkla Mücadele Ediyor: 88’i Çocuk 147 Kişi Açlık Sebebiyle Hayatını Kaybetti

Gazze’de Milyonlarca Kişi Açlıkla Mücadele Ediyor: 88’i Çocuk 147 Kişi Açlık Sebebiyle Hayatını Kaybetti

Gazze
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.07.2025 - 19:32

İsrail tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen Gazze’ye uyguladığı ambargoyu kaldırmıyor. Kentte adeta mahsur kalan milyonlarca kişi ise açlıkla mücadele ediyor.

Anadolu Ajansı, Gazze’de 88'i çocuk toplam 147 kişinin açlıktan hayatını kaybettiğini açıkladı. 

BBC Türkçe’nin aktardığına göre ise Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) kuruluşunun açıklamasında “Gazze’de binlerce çocuk yetersiz besleniyor ve en küçükleri arasında ölümler artıyor” ifadeleri yer aldı.

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İsrail, Gazze’ye uyguladığı ambargo sebebiyle milyonlarca insanın yaşadığı kente yardım ulaştırılmasına izin vermiyor.

İsrail, Gazze’ye uyguladığı ambargo sebebiyle milyonlarca insanın yaşadığı kente yardım ulaştırılmasına izin vermiyor.

Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) Gazze'de yaşanan facianın 20. yüzyılda Etiyopya ve Nijerya'nın Biafra eyaletinde görülenleri hatırlattığını söyledi.

BM'nin desteklediği gözlem kuruluşu, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) binlerce çocuğun yetersiz beslendiği ve en küçük yaştakiler arasında açlık bağlantılı ölümler artarken Gazze'de şu anda açlık yaşandığını belirtti.

IPC 'Gazze Şeridi'nde şu anda en kötü açlık senaryosu yaşanıyor. Gazze'ye derhal ve engelsiz insani erişim, hızla artan açlık ve ölümlere engel olmanın tek yolu' dedi.

88 çocuk 147 kişi açlık nedeniyle hayatını kaybetti.

88 çocuk 147 kişi açlık nedeniyle hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı’nın son haberine göre Gazze’de 88’i çocuk olmak üzere 147 kişi yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. 

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Gazze’de yaşanan insani felakete dikkati çekerek, “Gazze’de açlık her kapıyı çalıyor. Yardım sistemi son nefesini veriyor, insanlar hayatta kalma savaşı veriyor.” ifadeleriyle uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunmuştu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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