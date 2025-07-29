Gazze’de Milyonlarca Kişi Açlıkla Mücadele Ediyor: 88’i Çocuk 147 Kişi Açlık Sebebiyle Hayatını Kaybetti
İsrail tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen Gazze’ye uyguladığı ambargoyu kaldırmıyor. Kentte adeta mahsur kalan milyonlarca kişi ise açlıkla mücadele ediyor.
Anadolu Ajansı, Gazze’de 88'i çocuk toplam 147 kişinin açlıktan hayatını kaybettiğini açıkladı.
BBC Türkçe’nin aktardığına göre ise Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) kuruluşunun açıklamasında “Gazze’de binlerce çocuk yetersiz besleniyor ve en küçükleri arasında ölümler artıyor” ifadeleri yer aldı.
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İsrail, Gazze’ye uyguladığı ambargo sebebiyle milyonlarca insanın yaşadığı kente yardım ulaştırılmasına izin vermiyor.
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88 çocuk 147 kişi açlık nedeniyle hayatını kaybetti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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