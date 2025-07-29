Gazze’de Milyonlarca Kişi Açlıkla Mücadele Ediyor: 88’i Çocuk 147 Kişi Açlık Sebebiyle Hayatını Kaybetti

İsrail tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen Gazze’ye uyguladığı ambargoyu kaldırmıyor. Kentte adeta mahsur kalan milyonlarca kişi ise açlıkla mücadele ediyor.

Anadolu Ajansı, Gazze’de 88'i çocuk toplam 147 kişinin açlıktan hayatını kaybettiğini açıkladı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre ise Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) kuruluşunun açıklamasında “Gazze’de binlerce çocuk yetersiz besleniyor ve en küçükleri arasında ölümler artıyor” ifadeleri yer aldı.