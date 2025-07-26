Gazze’de Yemek Yardımına Ulaşmaya Çalışan İnsanların Görüntüleri Ülkede Yaşananları Gözler Önüne Serdi

Gazze’de süregelen abluka ve çatışmalar, insanların en temel ihtiyacı olan gıdaya erişimini imkansız hale getirdi. Tarım alanlarının bombalanması, sınır kapılarının kapatılması ve yardım konvoylarının engellenmesiyle birlikte, bölgede un, su, bebek maması ve konserve gibi temel ürünler bile lüks hale geldi. Birçok aile, günlerce sadece bir parça ekmek veya birkaç hurmayla karnını doyurmaya çalışıyor. Gıda sıkıntısı, özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar üzerinde derin sağlık sorunlarına yol açarken, açlık yavaş ama sessiz bir ölüm haline dönüştü. 127 Filistinli açlık sebebiyle hayatını kaybetti.

Bir fotoğrafçı, günde bir kere verilen yemek yardımına ulaşmaya çalışan insanların görüntülerini paylaştı. Görüntüler yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi.