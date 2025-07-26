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Gazze’de Yemek Yardımına Ulaşmaya Çalışan İnsanların Görüntüleri Ülkede Yaşananları Gözler Önüne Serdi

Gazze’de Yemek Yardımına Ulaşmaya Çalışan İnsanların Görüntüleri Ülkede Yaşananları Gözler Önüne Serdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.07.2025 - 22:58 Son Güncelleme: 26.07.2025 - 23:27

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Gazze’de süregelen abluka ve çatışmalar, insanların en temel ihtiyacı olan gıdaya erişimini imkansız hale getirdi. Tarım alanlarının bombalanması, sınır kapılarının kapatılması ve yardım konvoylarının engellenmesiyle birlikte, bölgede un, su, bebek maması ve konserve gibi temel ürünler bile lüks hale geldi. Birçok aile, günlerce sadece bir parça ekmek veya birkaç hurmayla karnını doyurmaya çalışıyor. Gıda sıkıntısı, özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar üzerinde derin sağlık sorunlarına yol açarken, açlık yavaş ama sessiz bir ölüm haline dönüştü. 127 Filistinli açlık sebebiyle hayatını kaybetti.

Bir fotoğrafçı, günde bir kere verilen yemek yardımına ulaşmaya çalışan insanların görüntülerini paylaştı. Görüntüler yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DMgPeg...
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Uluslararası yardım kuruluşlarının gıda yardımı girişimleri çoğu zaman ya engelleniyor ya da yetersiz kalıyor.

Uluslararası yardım kuruluşlarının gıda yardımı girişimleri çoğu zaman ya engelleniyor ya da yetersiz kalıyor.

Gazze’ye girebilen yardım tırları sınırlı ve düzensiz. Gelen yardımlar halkın tamamına ulaşamıyor. Bu kriz, sadece fiziksel açlık değil, aynı zamanda onur kırıcı bir yoksunluk da yaratıyor. İnsanlar, bir parça yiyecek bulabilmek için saatlerce enkazlar arasında gezmek, su kuyruğunda beklemek ya da çöplerden yemek toplamak zorunda kalıyor. Bölgede yaşayan sivil halk, savaşın tam ortasında hayatta kalmaya çalışırken, dünya kamuoyu bu acıyı ancak sosyal medyada paylaşılan birkaç kareyle görebiliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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