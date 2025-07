Mersin'de Vatandaşlar Gazze İçin Akdeniz'e Gıda Dolu Şişeler Attı

İsrail ablukasındaki Gazze'de açlık kol geziyor. Her gün onlarca kişi açlığa bağlı sağlık problemleri yaşaması dünyada da pek çok ülkenin gündeminde yer alıyor. Mısır'da başlayan 'From Sea to Sea – a Bottle of Hope for Gaza' (Denizden denize Gazze için bir şişe umut) hareketi Türkiye'de de Mersin Limanı'nda devam etti. Mersinli vatandaşlar denize gıda maddeleri olan şişeler bıraktı.