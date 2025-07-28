onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Mersin'de Vatandaşlar Gazze İçin Akdeniz'e Gıda Dolu Şişeler Attı

Mersin'de Vatandaşlar Gazze İçin Akdeniz'e Gıda Dolu Şişeler Attı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.07.2025 - 16:12

İçerik Devam Ediyor

İsrail ablukasındaki Gazze'de açlık kol geziyor. Her gün onlarca kişi açlığa bağlı sağlık problemleri yaşaması dünyada da pek çok ülkenin gündeminde yer alıyor. Mısır'da başlayan 'From Sea to Sea – a Bottle of Hope for Gaza' (Denizden denize Gazze için bir şişe umut) hareketi Türkiye'de de Mersin Limanı'nda devam etti. Mersinli vatandaşlar denize gıda maddeleri olan şişeler bıraktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Görüntüler şöyle 📹

Libya, Tunus, Cezayir ve Fas gibi ülkelerdeki aktivistlere de bu sembolik destek için çağrı yapıldı.

Libya, Tunus, Cezayir ve Fas gibi ülkelerdeki aktivistlere de bu sembolik destek için çağrı yapıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
13
12
4
4
3
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın