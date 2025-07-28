Kızının Düğününde Ağlaması Beklenen Babanın Çılgınlar Gibi Dans Edişi Gündem Oldu

Bir babanın en zor günlerinden biri de kızını evlendirmek. Bu gün babalar için adeta yas günü olabilir. Emek vererek büyüttüğü çocuğundan ayrılmak zor olsa gerek hep bu günlerde babaların gözyaşlarına şahit olmuşuzdur. Ancak şimdi izleyeceğiniz baba tüm bu kalıpları yıkacak bir baba... TikTok'ta '@aycacam777' isimli kullanıcı babasının kız kardeşinin düğününde çılgınlar gibi dans ettiği görüntüleri paylaştı. Video izleyeni hem güldürdü hem de 'Keşke ben de orada olsaydım' dedirtti.

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