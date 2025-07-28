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Kızının Düğününde Ağlaması Beklenen Babanın Çılgınlar Gibi Dans Edişi Gündem Oldu

Kızının Düğününde Ağlaması Beklenen Babanın Çılgınlar Gibi Dans Edişi Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.07.2025 - 14:05

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Bir babanın en zor günlerinden biri de kızını evlendirmek. Bu gün babalar için adeta yas günü olabilir. Emek vererek büyüttüğü çocuğundan ayrılmak zor olsa gerek hep bu günlerde babaların gözyaşlarına şahit olmuşuzdur. Ancak şimdi izleyeceğiniz baba tüm bu kalıpları yıkacak bir baba... TikTok'ta '@aycacam777' isimli kullanıcı babasının kız kardeşinin düğününde çılgınlar gibi dans ettiği görüntüleri paylaştı. Video izleyeni hem güldürdü hem de 'Keşke ben de orada olsaydım' dedirtti. 

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O videoyu buradan izleyebilirsiniz:

E tabi bu dans izleyenlerden tam not aldı👏👏👏

E tabi bu dans izleyenlerden tam not aldı👏👏👏

TikTok'ta @aycacam777' isimli kullanıcı kız kardeşinin düğününden unutulmaz bir anı takipçileriyle paylaştı. 'Kızımın düğününde çok ağlarım dedikten sonra babam' notunu düştüğü videoda babasının çılgınlar gibi dans etmesi yer aldı. Baba kâh ceketini çıkarıp uzaklara fırlattı kâh kameramanı kovaladı. O anlar kullanıcılardan tam not aldı, yorum yağdı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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