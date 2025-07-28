Kızının Düğününde Ağlaması Beklenen Babanın Çılgınlar Gibi Dans Edişi Gündem Oldu

Bir babanın en zor günlerinden biri de kızını evlendirmek. Bu gün babalar için adeta yas günü olabilir. Emek vererek büyüttüğü çocuğundan ayrılmak zor olsa gerek hep bu günlerde babaların gözyaşlarına şahit olmuşuzdur. Ancak şimdi izleyeceğiniz baba tüm bu kalıpları yıkacak bir baba... TikTok'ta '@aycacam777' isimli kullanıcı babasının kız kardeşinin düğününde çılgınlar gibi dans ettiği görüntüleri paylaştı. Video izleyeni hem güldürdü hem de 'Keşke ben de orada olsaydım' dedirtti.
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O videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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E tabi bu dans izleyenlerden tam not aldı👏👏👏
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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