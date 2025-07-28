Almanya'da Kuryelik Yapan Bir Türk 2 Günde Kazandığı Parayı Paylaştı

Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine göç eden pek çok Türk vatandaşı kurye yaparak geçimini sağlıyor. Yurt dışına göç eden pek çok kişi de kuryelik yaparak iyi paralar kazandığını zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor. Bu nedenle özellikle yurt dışında yaşama hayali kuran pek çok kişi kuryelik yaparak çalışma hayatına başlamayı planlıyor. Peki Almanya'da kurye maaşı ne kadar? TikTok'ta '@umit199216' isimli kullanıcı kuryelik yaparak 2 günde kazandığı parayı TikTok hesabından paylaştı.
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O videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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2 günde 385 euro (yaklaşık 18 bin TL) kazandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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doğma büyüme Almanya'da yım böyle kazanan kurye ilk defa görüyorum. bana da ayarlasın mesleği bırakacağım söz
Vallah Almanya’yı bilmiyorum ama Amerika’da kuryelik yapan kardeşim iyi kazanıyor:)
Bu konuda Türkiye’nin de hakkını yemeyelim özellikle Trendyol kuryeler çok iyi para kazanıyorlar
ayda 5000 Eur net - harikaymış