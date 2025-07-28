Almanya'da Kuryelik Yapan Bir Türk 2 Günde Kazandığı Parayı Paylaştı

Almanya'da kuryelik özellikle son yıllarda göç eden kişilerin en hızlı iş bulma yollarından biri oldu. Almanca bilmenin zorunluğu olmadığı kuryelik göç eden Türkler arasında da popüler hale geldi. Sosyal medyada zaman zaman 'Almanya'da kurye maaşı' içeriklerine denk gelmişsinizdir. Pek çok kişi iyi para kazandığını ve bu sayede rahat geçindiğini ifade ediyor.

TikTok'ta '@umit199216' isimli kullanıcı 2 günde kuryelik yaparak ne kadar para kazandığını paylaştı. Kullanıcı şu ifadeleri kullandı:

'2 gün içinde toplam 538 euro kazandım. Bunun 13.52 eurosu sistem üzerinden gelen bahşiş ve vergiden muaf. Geriye kalan 524.48 euroluk kısım üzerinden yüzde 29 (devlet + aracı firma) kesinti yapılıyor.

Bu da yaklaşık 152 euro ediyor. Sonuç olarak 2 günde elime geçen net kazanç 385.90 euro oldu.'