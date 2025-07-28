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Almanya'da Kuryelik Yapan Bir Türk 2 Günde Kazandığı Parayı Paylaştı

Almanya'da Kuryelik Yapan Bir Türk 2 Günde Kazandığı Parayı Paylaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.07.2025 - 13:12

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Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine göç eden pek çok Türk vatandaşı kurye yaparak geçimini sağlıyor. Yurt dışına göç eden pek çok kişi de kuryelik yaparak iyi paralar kazandığını zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor. Bu nedenle özellikle yurt dışında yaşama hayali kuran pek çok kişi kuryelik yaparak çalışma hayatına başlamayı planlıyor. Peki Almanya'da kurye maaşı ne kadar? TikTok'ta '@umit199216' isimli kullanıcı kuryelik yaparak 2 günde kazandığı parayı TikTok hesabından paylaştı. 

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O videoyu buradan izleyebilirsiniz:

2 günde 385 euro (yaklaşık 18 bin TL) kazandı.

2 günde 385 euro (yaklaşık 18 bin TL) kazandı.

Almanya'da kuryelik özellikle son yıllarda göç eden kişilerin en hızlı iş bulma yollarından biri oldu. Almanca bilmenin zorunluğu olmadığı kuryelik göç eden Türkler arasında da popüler hale geldi. Sosyal medyada zaman zaman 'Almanya'da kurye maaşı' içeriklerine denk gelmişsinizdir. Pek çok kişi iyi para kazandığını ve bu sayede rahat geçindiğini ifade ediyor.

TikTok'ta '@umit199216' isimli kullanıcı 2 günde kuryelik yaparak ne kadar para kazandığını paylaştı. Kullanıcı şu ifadeleri kullandı:

'2 gün içinde toplam 538 euro kazandım. Bunun 13.52 eurosu sistem üzerinden gelen bahşiş ve vergiden muaf. Geriye kalan 524.48 euroluk kısım üzerinden yüzde 29 (devlet + aracı firma) kesinti yapılıyor.

Bu da yaklaşık 152 euro ediyor. Sonuç olarak 2 günde elime geçen net kazanç 385.90 euro oldu.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Turgay

doğma büyüme Almanya'da yım böyle kazanan kurye ilk defa görüyorum. bana da ayarlasın mesleği bırakacağım söz

cnr80

Vallah Almanya’yı bilmiyorum ama Amerika’da kuryelik yapan kardeşim iyi kazanıyor:)

cnr80

Bu konuda Türkiye’nin de hakkını yemeyelim özellikle Trendyol kuryeler çok iyi para kazanıyorlar

onur bn

ayda 5000 Eur net - harikaymış