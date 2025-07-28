1995’te İstiklal Caddesi Nasıldı? Arşivden Çıkan Nostaljik İstanbul Videosu

Bir zamanlar İstiklal Caddesi'nin ruhu varken şimdi ara sokaklarından nargile dumanlarının yükseldiği bir nokta haline geldi. İstanbullu'nun nefes almak, alışveriş yapmak ve gezmek için tercih ettiği Taksim'de kendinizi turist gibi hissedebilirsiniz. Caddenin ruhunu yansıtan pek çok nostaljik mekan bir bir kapandı. Ya yerine AVM açıldı ya nargileci. Peki eski İstiklal Caddesi nasıldı? 1995 yılında İstiklal Caddesi'nde çekilmiş bu görüntüler izleyen herkesi geçmişe götürdü. İstiklal Caddesi'nde ağaçlar ve bugüne göre daha az, sakin kalabalık göze çarpıyor.