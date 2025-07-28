1995’te İstiklal Caddesi Nasıldı? Arşivden Çıkan Nostaljik İstanbul Videosu

'Taşı toprağı altın' denilen İstanbul'un taşı toprağı artık beton oldu. Bir zamanlar yeşilliğin ve ağaçların yükseldiği noktalardan şimdiler de gökdelenler yükseliyor. Gri şehir haline gelen İstanbul'da İstanbulluların geçmişe özlemi oldukça fazla. Peki İstanbul eskiden nasıldı? 1995 yılına ait İstiklal Caddesi'nde çekilmiş bir video izleyenlere zamanda yolculuk yaptırdı.İşte izlerken 'Nerede o eski İstanbul' diyeceğiniz görüntüler.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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Bir zamanlar İstanbullunun uğrak noktası olan İstiklal Caddesi şimdi turistlerin uğrak noktası.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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