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F1 Pilotu Lewis Hamilton, Gazze'de Yaşananlara Bir Kez Daha Tepki Gösterdi

F1 Pilotu Lewis Hamilton, Gazze'de Yaşananlara Bir Kez Daha Tepki Gösterdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.07.2025 - 18:17

Formula 1’in efsane pilotu Lewis Hamilton, Gazze’deki insani krize karşı sessiz kalan uluslararası toplumu sert sözlerle eleştirdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, çocukların açlıktan ölmesine rağmen temel yardımların ulaştırılamadığını vurgulayan Hamilton, 'Bu sessizlik tarihe utançla geçecek' ifadelerini kullandı. İngiliz pilot, güçlü devletleri acil ateşkes ve yardım çağrısıyla göreve davet etti.

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Ünlü F1 pilotu Hamilton, Gazze'de yaşanan açlık krizine tepki gösterdi ve "Artık daha fazla sessiz kalamayız" dedi.

Ünlü F1 pilotu Hamilton, Gazze'de yaşanan açlık krizine tepki gösterdi ve "Artık daha fazla sessiz kalamayız" dedi.

40 milyon takipçisine yaptığı bir sosyal medya paylaşımında Hamilton, şu ifadeleri kullandı:

Gazze’de yaşananları görmek kalbimi paramparça ediyor, bunu ifade edecek kelimeleri bulmak zor.”

“Çocuklar açlıktan ölürken, insani yardım kuruluşları temel ihtiyaçlar – yiyecek, temiz su, tıbbi malzemeler – ulaştıramıyor. Bunun hiçbir gerekçesi olamaz.”

Gösterilen sessizliğe de tepki veren Hamilton, yardımların güvenli şekilde Filistinlilere ulaşamadığını da söyledi.

Gösterilen sessizliğe de tepki veren Hamilton, yardımların güvenli şekilde Filistinlilere ulaşamadığını da söyledi.

Hamilton, diğer ülkelere İsrail üzerinde baskı kurmaları çağrısında bulundu:

“Uluslararası toplumun sessizliği ve hareketsizliği, gelecekteki nesiller tarafından yargılanacaktır.” dedi.

“Yardımların güvenli şekilde Filistinlilere ulaşmadığı ve ateşkes sağlanmadığı her gün, daha fazla insan ölüyor. Güç sahibi olanlar bu acıyı durdurmak için ellerinden gelen her şeyi yapmalı. Hem de hemen.”

Hamilton, ayrıca aşırı derecede yetersiz beslenmiş bir Gazze’li çocuğun fotoğrafının paylaşıldığı bir gönderiye de link verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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