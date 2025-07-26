F1 Pilotu Lewis Hamilton, Gazze'de Yaşananlara Bir Kez Daha Tepki Gösterdi

Hamilton, diğer ülkelere İsrail üzerinde baskı kurmaları çağrısında bulundu:

“Uluslararası toplumun sessizliği ve hareketsizliği, gelecekteki nesiller tarafından yargılanacaktır.” dedi.

“Yardımların güvenli şekilde Filistinlilere ulaşmadığı ve ateşkes sağlanmadığı her gün, daha fazla insan ölüyor. Güç sahibi olanlar bu acıyı durdurmak için ellerinden gelen her şeyi yapmalı. Hem de hemen.”

Hamilton, ayrıca aşırı derecede yetersiz beslenmiş bir Gazze’li çocuğun fotoğrafının paylaşıldığı bir gönderiye de link verdi.