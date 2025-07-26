F1 Pilotu Lewis Hamilton, Gazze'de Yaşananlara Bir Kez Daha Tepki Gösterdi
Formula 1’in efsane pilotu Lewis Hamilton, Gazze’deki insani krize karşı sessiz kalan uluslararası toplumu sert sözlerle eleştirdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, çocukların açlıktan ölmesine rağmen temel yardımların ulaştırılamadığını vurgulayan Hamilton, 'Bu sessizlik tarihe utançla geçecek' ifadelerini kullandı. İngiliz pilot, güçlü devletleri acil ateşkes ve yardım çağrısıyla göreve davet etti.
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Ünlü F1 pilotu Hamilton, Gazze'de yaşanan açlık krizine tepki gösterdi ve "Artık daha fazla sessiz kalamayız" dedi.
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Gösterilen sessizliğe de tepki veren Hamilton, yardımların güvenli şekilde Filistinlilere ulaşamadığını da söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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