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Ali Koç ve Fenerbahçeli Üyeler Arasında Gerginlik! Aziz Yıldırım Müdahale Etti: "Ne Devlet Dinlerim Ne Polis"

Ali Koç ve Fenerbahçeli Üyeler Arasında Gerginlik! Aziz Yıldırım Müdahale Etti: "Ne Devlet Dinlerim Ne Polis"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.07.2025 - 14:59

Fenerbahçe Divan Kurulu’nda gerginlik çıktı. Yüksek kurulu üyesi “10 yıldır ağlıyoruz” diyerek tepki gösterdi. Tepki sonrasında başkan Ali Koç, üyenin yanına giderek salondan çıkmasını istedi. Araya giren eski başkan Aziz Yıldırım, müdahale etti. Yıldırım daha sonra üyelere tepki göstererek “Herkes saygılı olacak. Ne devlet dinlerim ne polis…” ifadelerini kullandı.

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Üyeler ve Ali Koç arasındaki gerginliği buradan izleyebilirsiniz:

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerginlikle geçti.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerginlikle geçti.

Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alper Alioğlu toplantıda konuşma yaptığı sırada gerginlik çıktı. Salonda bulunan bir yüksek divan kurulu üyesi, “10 yıldır ağlıyoruz’ diyerek tepki gösterdi. Tepki sonrasında başkan Ali Koç, üyenin yanına giderek salondan çıkmasını istedi. Bu hareketin ardından üyeler arasında sesler yükselmeye başladı. Araya giren eski başkan Aziz Yıldırım, müdahale etti, tepki gösteren üyenin salondan çıkartılmasının önüne geçti.

Aziz Yıldırım: "Herkes saygılı olacak. Ne devlet dinlerim ne polis ne adalet."

Aziz Yıldırım: "Herkes saygılı olacak. Ne devlet dinlerim ne polis ne adalet."

Daha sonra üyelerin yanına giden Aziz Yıldırım tepki gösterdi. Yıldırım, 'Herkes saygılı olacak. Bak ne devlet dinlerim ne polis ne adalet dinlerim haberiniz olsun. Ayıp ya...' ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'ın o anları kameralara böyle yansıdı:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Emir Coşkun

Bırak artık amk bizi bi sal

Orkun

Neden?! "Para bk gibi satın alırım " demek istiyor... O zaman soru : 1 saatliği ne kadar? 🫠 Sabaha kadar olsa ne olur bize? 🤔. Yeni Türkiyem hpşgeldin 😎🥨

Aburcubur Gurmesi

e devlet polise laf edio almicaklarnmi

gozlerimgozlerin

laf etmiyor ki hakaret deil tehdit deil alanen aşağılama deil ne diye alsınlar ki