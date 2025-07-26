Ali Koç ve Fenerbahçeli Üyeler Arasında Gerginlik! Aziz Yıldırım Müdahale Etti: "Ne Devlet Dinlerim Ne Polis"
Fenerbahçe Divan Kurulu’nda gerginlik çıktı. Yüksek kurulu üyesi “10 yıldır ağlıyoruz” diyerek tepki gösterdi. Tepki sonrasında başkan Ali Koç, üyenin yanına giderek salondan çıkmasını istedi. Araya giren eski başkan Aziz Yıldırım, müdahale etti. Yıldırım daha sonra üyelere tepki göstererek “Herkes saygılı olacak. Ne devlet dinlerim ne polis…” ifadelerini kullandı.
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Üyeler ve Ali Koç arasındaki gerginliği buradan izleyebilirsiniz:
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerginlikle geçti.
Aziz Yıldırım: "Herkes saygılı olacak. Ne devlet dinlerim ne polis ne adalet."
Aziz Yıldırım'ın o anları kameralara böyle yansıdı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Bırak artık amk bizi bi sal
Neden?! "Para bk gibi satın alırım " demek istiyor... O zaman soru : 1 saatliği ne kadar? 🫠 Sabaha kadar olsa ne olur bize? 🤔. Yeni Türkiyem hpşgeldin 😎🥨
e devlet polise laf edio almicaklarnmi
laf etmiyor ki hakaret deil tehdit deil alanen aşağılama deil ne diye alsınlar ki