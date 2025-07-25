Nihat Kahveci, Shakhtar Mağlubiyeti Sonrası Beşiktaşlı Futbolculara Yüklendi: "Jakuziden Çıkmadınız mı?"
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup olmasının ardından, siyah-beyazlıların eski futbolcusu Nihat Kahveci sert açıklamalarda bulundu. Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci, Beşiktaşlı futbolcuların performansını ağır sözlerle eleştirdi.
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Beşiktaş evinde Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olarak taraftarını üzdü.
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"Tavla mı oynadınız?"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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