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Nihat Kahveci, Shakhtar Mağlubiyeti Sonrası Beşiktaşlı Futbolculara Yüklendi: "Jakuziden Çıkmadınız mı?"

Nihat Kahveci, Shakhtar Mağlubiyeti Sonrası Beşiktaşlı Futbolculara Yüklendi: "Jakuziden Çıkmadınız mı?"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.07.2025 - 19:50

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup olmasının ardından, siyah-beyazlıların eski futbolcusu Nihat Kahveci sert açıklamalarda bulundu. Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci, Beşiktaşlı futbolcuların performansını ağır sözlerle eleştirdi.

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Beşiktaş evinde Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olarak taraftarını üzdü.

Beşiktaş evinde Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olarak taraftarını üzdü.

Beşiktaş sezonun ilk resmi maçında evinde Shakhtar ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar evinde ağır bir mağlubiyetle tur şansını ikinci maça bıraktı. 4-2'lik mağlubiyete yorumculardan da ağır eleştiriler gelirken Nihat Kahveci tüm takımı eleştirdi.

"Tavla mı oynadınız?"

"Tavla mı oynadınız?"

Nihat Kahveci oyuncu performanslarını eleştirirken 'Bu takım Kasım'da havlu atar yine' dedi. 

Kahveci, 'Siz kampta ne yaptınız? Tavla mı oynadınız, hep jakuzide miydiniz? Havuzda mı yüzdünüz? Hiç mi fizik çalışmadınız? Depar atanın dili dışarıya çıkıyor. İkinci deparı atamıyor. Kartal'la Demir Ege iyi çocuklar, yetenekliler, güzel yedek olur. Bu takıma ısıran 2 tane 6 numara, 2 tane sol ön, 2 tane sol bek, 2 tane stoper, bir tane daha forvet, bir tane daha forvet arkası, 2 tane daha sağ kanat al. Kasım ayını göremez bu oyunuyla.' ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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