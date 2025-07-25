Nihat Kahveci, Shakhtar Mağlubiyeti Sonrası Beşiktaşlı Futbolculara Yüklendi: "Jakuziden Çıkmadınız mı?"

Nihat Kahveci oyuncu performanslarını eleştirirken 'Bu takım Kasım'da havlu atar yine' dedi.

Kahveci, 'Siz kampta ne yaptınız? Tavla mı oynadınız, hep jakuzide miydiniz? Havuzda mı yüzdünüz? Hiç mi fizik çalışmadınız? Depar atanın dili dışarıya çıkıyor. İkinci deparı atamıyor. Kartal'la Demir Ege iyi çocuklar, yetenekliler, güzel yedek olur. Bu takıma ısıran 2 tane 6 numara, 2 tane sol ön, 2 tane sol bek, 2 tane stoper, bir tane daha forvet, bir tane daha forvet arkası, 2 tane daha sağ kanat al. Kasım ayını göremez bu oyunuyla.' ifadelerini kullandı.