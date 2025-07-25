Ederson'dan Olumsuz Yanıt Alan Galatasaray'ın Yeni Hedefi Donnarumma Oldu
Galatasaray'da kaleci bilmecisi sürüyor. Muslera'nın ardından bir türlü aradığı kaleciye imza attıramayan Galatasaray'da yeni sezon öncesi süre de daralıyor. Ederson için girişimlerde bulunan Galatasaray olumsuz yanıt alınca rotasını PSG'ye çevirdi.
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Galatasaray aradığı kaleciyi bulmak için yoğun bir mesai harcıyor. Ederson'un gündeme gelmesinin ardından istenen sonuç alınamadı.
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Galatasaray'da yeni hedef bu kez Donnarumma oldu.
PSG'nin yeni sözleşme görüşmelerine Donnarumma bir türlü olumlu yanıt vermedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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