Ederson'dan Olumsuz Yanıt Alan Galatasaray'ın Yeni Hedefi Donnarumma Oldu

Gazeteci Haluk Yürekli'nin aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Paris Saint-Germain'in İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna katmak için hazırlık yapıyor.

Fransız gazetesi L'Équipe'in haberine göre ise PSG, sözleşme uzatmaya sıcak bakmayan ve mevcut kontratının sona ermesine bir yıl kalan Donnarumma'yı bu yaz satmayı planlıyor. Fransız devinin, İtalyan file bekçisinin yerine Lille’in genç kalecisi Lucas Chevalier’i transfer etmeyi düşündüğü belirtildi.