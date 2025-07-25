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Ederson'dan Olumsuz Yanıt Alan Galatasaray'ın Yeni Hedefi Donnarumma Oldu

Ederson'dan Olumsuz Yanıt Alan Galatasaray'ın Yeni Hedefi Donnarumma Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.07.2025 - 17:33

Galatasaray'da kaleci bilmecisi sürüyor. Muslera'nın ardından bir türlü aradığı kaleciye imza attıramayan Galatasaray'da yeni sezon öncesi süre de daralıyor. Ederson için girişimlerde bulunan Galatasaray olumsuz yanıt alınca rotasını PSG'ye çevirdi.

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Galatasaray aradığı kaleciyi bulmak için yoğun bir mesai harcıyor. Ederson'un gündeme gelmesinin ardından istenen sonuç alınamadı.

Galatasaray aradığı kaleciyi bulmak için yoğun bir mesai harcıyor. Ederson'un gündeme gelmesinin ardından istenen sonuç alınamadı.

Manchester City'de kontratı devam eden Ederson'u transfer etmek için nabız yoklayan Galatasaray istemediği bir sonuçla bu defteri kapattı. City, Ederson'u hiçbir yere göndermeyeceklerini açıkladı.

Galatasaray'da yeni hedef bu kez Donnarumma oldu.

Galatasaray'da yeni hedef bu kez Donnarumma oldu.

Gazeteci Haluk Yürekli'nin aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Paris Saint-Germain'in İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna katmak için hazırlık yapıyor.

Fransız gazetesi L'Équipe'in haberine göre ise PSG, sözleşme uzatmaya sıcak bakmayan ve mevcut kontratının sona ermesine bir yıl kalan Donnarumma'yı bu yaz satmayı planlıyor. Fransız devinin, İtalyan file bekçisinin yerine Lille’in genç kalecisi Lucas Chevalier’i transfer etmeyi düşündüğü belirtildi.

PSG'nin yeni sözleşme görüşmelerine Donnarumma bir türlü olumlu yanıt vermedi.

PSG'nin yeni sözleşme görüşmelerine Donnarumma bir türlü olumlu yanıt vermedi.

Yıllık maaşı 7 milyon Euro olan ve 3 milyon Euro'luk da bonus maddesiyle 10 milyon Euro'luk maliyeti olan Donnarumma, PSG'nin yeni teklifini kabul etmeye yanaşmıyor.  2026 yılında bitecek sözleşme öncesinde PSG para kazanmak adına Donnarumma'ya izin verebileceği iddia ediliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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