Cinsel Organ Görüntüsünün İfşa Edildiği İddia Edilen Icardi’nin Tek Odağı Galatasaray’ın Yeni Sezonu

Son olarak 7 Kasım 2024’te oynanan Tottenham karşılaşmasında forma giyen ve söz konusu mücadelede çapraz bağ sakatlığı yaşayan Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, o günden beri formasından uzak kaldı. Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Arjantinli süperstarın, normal şartlar altında 24 Ağustos’ta oynanacak Kayserispor mücadelesinde formasına kavuşması bekleniyordu. Fakat 32 yaşındaki oyuncunun, ekstra bir özveri gösterdiği öğrenildi. Bu doğrultuda Icardi, ligin ilk haftasında 8 Ağustos’ta Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşmada yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giymek istiyor.

Son kararı ise sağlık ekibi verecek. Bu doğrultuda Arjantinlinin durumu yakından takip ediliyor. Icardi, bu hızda iyileşmeye devam ederse formasına kavuşacak.