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Cinsel Organ Görüntüsünün İfşa Edildiği İddia Edilen Icardi’nin Tek Odağı Galatasaray’ın Yeni Sezonu

Cinsel Organ Görüntüsünün İfşa Edildiği İddia Edilen Icardi’nin Tek Odağı Galatasaray’ın Yeni Sezonu

Mauro Icardi ifşa
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.07.2025 - 08:37

Galatasaray’da yeni sezon öncesi son durumu en çok merak edilen isimlerden biri de Arjantinli yıldız Mauro Icardi. Sosyal medyada da cinsel içerikli görüntüleri ifşa edildiği iddia edilen yıldız futbolcu sarı kırmızılı takımın gelecek sezonuna odaklanmış durumda. Büyük bir sakatlık sürecinden geçen Icardi’nin ligin ilk haftasındaki maçta oynamak istediği öğrenildi. Ayrıca Alvaro Morata ile birtakım anlaşmazlıklar yaşadığı konuşulan Icardi’nin, sorunları da hallettiği gelen haberler arasında.

Kaynak: Fanatik

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Futboluyla da özel hayatıyla da her zaman gündemde olan Icardi yeni sezonu heyecanla bekliyor.

Futboluyla da özel hayatıyla da her zaman gündemde olan Icardi yeni sezonu heyecanla bekliyor.

Son olarak 7 Kasım 2024’te oynanan Tottenham karşılaşmasında forma giyen ve söz konusu mücadelede çapraz bağ sakatlığı yaşayan Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, o günden beri formasından uzak kaldı. Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Arjantinli süperstarın, normal şartlar altında 24 Ağustos’ta oynanacak Kayserispor mücadelesinde formasına kavuşması bekleniyordu. Fakat 32 yaşındaki oyuncunun, ekstra bir özveri gösterdiği öğrenildi. Bu doğrultuda Icardi, ligin ilk haftasında 8 Ağustos’ta Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşmada yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giymek istiyor.

Son kararı ise sağlık ekibi verecek. Bu doğrultuda Arjantinlinin durumu yakından takip ediliyor. Icardi, bu hızda iyileşmeye devam ederse formasına kavuşacak.

Alvaro Morata ile barıştı!

Alvaro Morata ile barıştı!

Fanatik’te yer alan habere göre; Ayrıca Alvaro Morata ile birtakım anlaşmazlıklar yaşadığı konuşulan 32 yaşındaki oyuncunun, sorunları da hallettiği gelen haberler arasında yer aldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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