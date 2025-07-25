Cinsel Organ Görüntüsünün İfşa Edildiği İddia Edilen Icardi’nin Tek Odağı Galatasaray’ın Yeni Sezonu
Galatasaray’da yeni sezon öncesi son durumu en çok merak edilen isimlerden biri de Arjantinli yıldız Mauro Icardi. Sosyal medyada da cinsel içerikli görüntüleri ifşa edildiği iddia edilen yıldız futbolcu sarı kırmızılı takımın gelecek sezonuna odaklanmış durumda. Büyük bir sakatlık sürecinden geçen Icardi’nin ligin ilk haftasındaki maçta oynamak istediği öğrenildi. Ayrıca Alvaro Morata ile birtakım anlaşmazlıklar yaşadığı konuşulan Icardi’nin, sorunları da hallettiği gelen haberler arasında.
Kaynak: Fanatik
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Futboluyla da özel hayatıyla da her zaman gündemde olan Icardi yeni sezonu heyecanla bekliyor.
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Alvaro Morata ile barıştı!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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