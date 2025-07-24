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Ahmet Çakar, Kendisine Ait Olduğu İddia Edilen Cinsel Organ Görüntüsü İfşa Edilen Icardi’ye Tepki Gösterdi

Ahmet Çakar, Kendisine Ait Olduğu İddia Edilen Cinsel Organ Görüntüsü İfşa Edilen Icardi’ye Tepki Gösterdi

Mauro Icardi ifşa
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.07.2025 - 00:01 Son Güncelleme: 25.07.2025 - 01:00

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi sosyal medyada ona ait olduğu iddia edilen cinsel organ ifşa videosu ile gündem oldu. Sosyal medya fenomeni Natasha Rey’in paylaştığı ifşa sonrasında binlerce yorum yapıldı. Yapılan yorumlardan biri de yorumcu Ahmet Çakar’a ait. Çakar, Youtube’da yaptığı açıklamada “Hiç karınıza Icardi’nin gönderdiği fotoğrafı gönderdiniz mi? Bu ilk değil muhtemelen son da olmayacak” dedi.

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İfşa iddiaları ile gündeme gelen Icardi, gündemin bu durumuna gelmesinde ilk oku aslında kendisi attı.

İfşa iddiaları ile gündeme gelen Icardi, gündemin bu durumuna gelmesinde ilk oku aslında kendisi attı.

Yabancı basında çıkan “Icardi China Suarez'i Natasha Rey ile aldattı” haberleri sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Galatasaraylı futbolcu, Natasha Rey'in kendisine yolladığı mesajı ifşaladı. Icardi mesajında 'Bu muymuş benim sözde 'sevgilim' ya da mesaj attığım kişi? Çok garip... Çünkü mesajlarını asla kabul etmedim ve bana çıplak videolarını bedavaya yolladı. Uydurmayı bırakın, yalan söylemeyi bırakın, benim adımı kullanarak prim kasmaya ya da sevgilimi lekemeleye çalışmayı da bırakın. Her zaman olduğu gibi elimde kanıtlar var. Ekran kaydını paylaşırdım ama Instagram, çıplak ifşasından dolayı hesabımı kapatır.  Öpücükler, benimle oyun oynamayın, buraları yakarım!' dedi. 

Bu paylaşım sonrasında Natasha Rey sonrasında Icardi’nin olduğu iddia edilen bir video paylaştı. Bu paylaşım sonrasında da sosyal medyada ‘bamya’ goygoylaarı bol bol döndü.

Tüm bu yaşananlara bomba bir yorum da Ahmet Çakar’dan geldi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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