Ahmet Çakar, Kendisine Ait Olduğu İddia Edilen Cinsel Organ Görüntüsü İfşa Edilen Icardi’ye Tepki Gösterdi

Yabancı basında çıkan “Icardi China Suarez'i Natasha Rey ile aldattı” haberleri sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Galatasaraylı futbolcu, Natasha Rey'in kendisine yolladığı mesajı ifşaladı. Icardi mesajında 'Bu muymuş benim sözde 'sevgilim' ya da mesaj attığım kişi? Çok garip... Çünkü mesajlarını asla kabul etmedim ve bana çıplak videolarını bedavaya yolladı. Uydurmayı bırakın, yalan söylemeyi bırakın, benim adımı kullanarak prim kasmaya ya da sevgilimi lekemeleye çalışmayı da bırakın. Her zaman olduğu gibi elimde kanıtlar var. Ekran kaydını paylaşırdım ama Instagram, çıplak ifşasından dolayı hesabımı kapatır. Öpücükler, benimle oyun oynamayın, buraları yakarım!' dedi.

Bu paylaşım sonrasında Natasha Rey sonrasında Icardi’nin olduğu iddia edilen bir video paylaştı. Bu paylaşım sonrasında da sosyal medyada ‘bamya’ goygoylaarı bol bol döndü.