Ahmet Çakar, Kendisine Ait Olduğu İddia Edilen Cinsel Organ Görüntüsü İfşa Edilen Icardi’ye Tepki Gösterdi
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi sosyal medyada ona ait olduğu iddia edilen cinsel organ ifşa videosu ile gündem oldu. Sosyal medya fenomeni Natasha Rey’in paylaştığı ifşa sonrasında binlerce yorum yapıldı. Yapılan yorumlardan biri de yorumcu Ahmet Çakar’a ait. Çakar, Youtube’da yaptığı açıklamada “Hiç karınıza Icardi’nin gönderdiği fotoğrafı gönderdiniz mi? Bu ilk değil muhtemelen son da olmayacak” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İfşa iddiaları ile gündeme gelen Icardi, gündemin bu durumuna gelmesinde ilk oku aslında kendisi attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm bu yaşananlara bomba bir yorum da Ahmet Çakar’dan geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın