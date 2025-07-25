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AEK - Hapoel Beer Sheva Maçında Yunan Taraftarlar Maç Boyu Filistin'e Destek Tezahüratları Yaptı

AEK - Hapoel Beer Sheva Maçında Yunan Taraftarlar Maç Boyu Filistin'e Destek Tezahüratları Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.07.2025 - 18:31

İsrail'in Gazze'deki soykırımı Avrupa'daki stadyumlarda cesurca eleştirilmeye devam ediliyor. Celtic'in başına çektiği protestolarda bu kez Yunanistan'dan AEK vardı. AEK tribünleri İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva maçında Filistin'e destek tezahüratları yaptılar Tribünlerde 'İsrail Ordusuna Ölüm' pankartları açıldı.

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UEFA Konferans Ligi'nde AEK, Atina'da İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı ağırladı.

UEFA Konferans Ligi'nde AEK, Atina'da İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı ağırladı.

Saha içindeki mücadeleyi Yunan ekibi 1-0 kazanarak rövanş maçı öncesi küçük de olsa bir avantaj elde etti. Ancak maça damga vuran ve tüm Avrupa'da maçı 'haberler' bölümüne taşıyan şey Filistin'e destek gösterileriydi.

Tribünlerde Filistin'e destek, İsrail'e protesto pankartları vardı.

Tribünlerde Filistin'e destek, İsrail'e protesto pankartları vardı.

UEFA Konferans Ligi'nde AEK ile Hapoel Be’er Sheva arasında oynanan karşılaşma, saha içinden çok tribünlerde yaşananlarla gündeme geldi. Maç öncesinde Filistin bayrağı taşıyan bazı AEK taraftarları stadyum girişinde gözaltına alındı. İçeriye girebilen taraftarlar ise mücadele boyunca Gazze’de yaşananlara dikkat çekerek İsrail’i protesto etti. Karşılaşmanın ardından tansiyon yükselirken, AEK taraftarları İsrailli ekibin otobüsüne havai fişek fırlattı.

'Yaşasın Filistin' sloganlarının yanı sıra tribünlerde 'İsrail ordusuna ölüm' pankartları yer aldı.

Stadyumda maç boyu "F... you İsrael, Viva Palestine" tezahüratları yapıldı.

Polisin müdahale etmeye çalıştığı anlarda AEK taraftarı polise havai fişek ve meşalelerle karşılık verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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