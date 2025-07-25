AEK - Hapoel Beer Sheva Maçında Yunan Taraftarlar Maç Boyu Filistin'e Destek Tezahüratları Yaptı
İsrail'in Gazze'deki soykırımı Avrupa'daki stadyumlarda cesurca eleştirilmeye devam ediliyor. Celtic'in başına çektiği protestolarda bu kez Yunanistan'dan AEK vardı. AEK tribünleri İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva maçında Filistin'e destek tezahüratları yaptılar Tribünlerde 'İsrail Ordusuna Ölüm' pankartları açıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
UEFA Konferans Ligi'nde AEK, Atina'da İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı ağırladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tribünlerde Filistin'e destek, İsrail'e protesto pankartları vardı.
Stadyumda maç boyu "F... you İsrael, Viva Palestine" tezahüratları yapıldı.
Polisin müdahale etmeye çalıştığı anlarda AEK taraftarı polise havai fişek ve meşalelerle karşılık verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın