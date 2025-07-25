AEK - Hapoel Beer Sheva Maçında Yunan Taraftarlar Maç Boyu Filistin'e Destek Tezahüratları Yaptı

Saha içindeki mücadeleyi Yunan ekibi 1-0 kazanarak rövanş maçı öncesi küçük de olsa bir avantaj elde etti. Ancak maça damga vuran ve tüm Avrupa'da maçı 'haberler' bölümüne taşıyan şey Filistin'e destek gösterileriydi.