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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin Ev Hapsi Kaldırıldı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin Ev Hapsi Kaldırıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.07.2025 - 17:44

İş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın verdiği ifadeleri 5 Temmuz’da gözaltına alınan ardından ev hapsi kararıyla serbest bırakılan Adıyaman Belediye Başkanı hakkında flaş gelişme yaşandı. CHP’li başkan Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsi cezası kaldırıldı.

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Abdurrahman Tutdere hakkında flaş gelişme yaşandı.

Abdurrahman Tutdere hakkında flaş gelişme yaşandı.

CHP’li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan isimlerden biri de Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere olmuştu. Tutdere, 5 Temmuz Cumartesi sabahı düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. 

Abdurrahman Tutdere, ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı. 

10 Temmuz’da İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere’nin yerine başkanvekili olarak CHP Meclis Üyesi Ufuk Bayır seçilmişti. Abdurrahman Tutdere hakkında yeni gelişme yaşandı.

Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsi kaldırıldı.

Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsi kaldırıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsi cezası kaldırıldı. Tutdere için verilen yurtdışı yasağı tedbiri devam edecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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