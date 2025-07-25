Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin Ev Hapsi Kaldırıldı
İş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın verdiği ifadeleri 5 Temmuz’da gözaltına alınan ardından ev hapsi kararıyla serbest bırakılan Adıyaman Belediye Başkanı hakkında flaş gelişme yaşandı. CHP’li başkan Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsi cezası kaldırıldı.
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Abdurrahman Tutdere hakkında flaş gelişme yaşandı.
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Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsi kaldırıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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