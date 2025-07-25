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Ayşe Tokyaz Cinayeti Soruşturmasında İki Polis Tutuklandı

Ayşe Tokyaz Cinayeti Soruşturmasında İki Polis Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.07.2025 - 17:50

İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra cesedi valize konarak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 13 Temmuz'da ortaya çıkan olayla ilgili soruşturmada, cinayeti planladığı gerekçesiyle tutuklanan Cemil Koç ile ona yardım eden 6 kişinin ardından yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Bugün yaşanan gelişme ile polisler de tutuklandı.

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Türkiye, kadın cinayetleri ile sarsılmaya devam ediyor. Ayşe Tokyaz'ın ölümünün ardından ihmaller zinciri üzüntüyü bir kat daha artırmıştı.

Türkiye, kadın cinayetleri ile sarsılmaya devam ediyor. Ayşe Tokyaz'ın ölümünün ardından ihmaller zinciri üzüntüyü bir kat daha artırmıştı.

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülüp valize konarak Eyüpsultan'a atılmasıyla ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Genç kızın, eski erkek arkadaşı Cemil Koç’un evinde öldürüldüğü, ardından cesedinin valize konularak yol kenarına bırakıldığı belirlendi. Eski polis olan Koç’un da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Polis, olayla bağlantılı 20 suç kaydı bulunan 55 yaşındaki bir kişiyi daha gözaltına aldı. Öte yandan, zanlının geçmişteki ihraç süreci ve olayın ardından yaşanan süreçte bazı polis ihmallerinin olduğu iddiaları da gündeme geldi.

İhmali olduğu düşünülen polisler hakkında da gözatlı kararı çıkarılmıştı.

İhmali olduğu düşünülen polisler hakkında da gözatlı kararı çıkarılmıştı.

Küçükçekmece’de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın (22) öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 polis memuru ile 1 özel güvenlik amiri gözaltına alındı. 

Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edilmiş ve savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğince ifadeleri alınan 5 şüpheli, ‘delil karartma’ şüphesiyle tutuklandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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