Ayşe Tokyaz Cinayeti Soruşturmasında İki Polis Tutuklandı
İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra cesedi valize konarak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 13 Temmuz'da ortaya çıkan olayla ilgili soruşturmada, cinayeti planladığı gerekçesiyle tutuklanan Cemil Koç ile ona yardım eden 6 kişinin ardından yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.
Bugün yaşanan gelişme ile polisler de tutuklandı.
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Türkiye, kadın cinayetleri ile sarsılmaya devam ediyor. Ayşe Tokyaz'ın ölümünün ardından ihmaller zinciri üzüntüyü bir kat daha artırmıştı.
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İhmali olduğu düşünülen polisler hakkında da gözatlı kararı çıkarılmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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