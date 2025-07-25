Ayşe Tokyaz Cinayeti Soruşturmasında İki Polis Tutuklandı

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülüp valize konarak Eyüpsultan'a atılmasıyla ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Genç kızın, eski erkek arkadaşı Cemil Koç’un evinde öldürüldüğü, ardından cesedinin valize konularak yol kenarına bırakıldığı belirlendi. Eski polis olan Koç’un da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Polis, olayla bağlantılı 20 suç kaydı bulunan 55 yaşındaki bir kişiyi daha gözaltına aldı. Öte yandan, zanlının geçmişteki ihraç süreci ve olayın ardından yaşanan süreçte bazı polis ihmallerinin olduğu iddiaları da gündeme geldi.