Eyüpspor'dan Berke Özer Açıklaması: "Bize Hülleli Teklifler Geldi"
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, başarılı kaleci Berke Özer’in transfer süreciyle ilgili önemli detaylar paylaştı. Kulaksız, genç oyuncuya gelen beklenmedik teklif hakkında açıklamalarda bulunurken, Berke’nin geleceğiyle ilgili planlara da değindi.
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Berke Özer artan performansıyla transferin gözde ismi olmayı başardı.
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Berke Özer için ödenecek bonservisin yüzde 40'ı Fenerbahçe'ye aktarılacak.
Kulaksız, bazı takımların kendilerine hülleli teklifler yaptığını iddia etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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