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Eyüpspor'dan Berke Özer Açıklaması: "Bize Hülleli Teklifler Geldi"

Eyüpspor'dan Berke Özer Açıklaması: "Bize Hülleli Teklifler Geldi"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.07.2025 - 19:09

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, başarılı kaleci Berke Özer’in transfer süreciyle ilgili önemli detaylar paylaştı. Kulaksız, genç oyuncuya gelen beklenmedik teklif hakkında açıklamalarda bulunurken, Berke’nin geleceğiyle ilgili planlara da değindi.

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Berke Özer artan performansıyla transferin gözde ismi olmayı başardı.

Berke Özer artan performansıyla transferin gözde ismi olmayı başardı.

Altınordu'dan çıkarak Fenerbahçe'ye gelen ancak burada istediği süreyi bulamadığı için önce Belçika'ya ardından Ümraniyespor'a kiralanan Berke, son olarak Eyüpspor'a sonraki satıştan yüzde 40 pay almak şartıyla satıldı.

Berke Özer için ödenecek bonservisin yüzde 40'ı Fenerbahçe'ye aktarılacak.

Berke Özer için ödenecek bonservisin yüzde 40'ı Fenerbahçe'ye aktarılacak.

Berke birçok kulübün gündemine gelirken Eyüpspor da yüzde 40 gibi büyük bir payın Fenerbahçe'ye verileceği gerekçesiyle bonservis talebini yüksek tutuyor. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız da bu sürece değindi.

Kulaksız, bazı takımların kendilerine hülleli teklifler yaptığını iddia etti.

Kulaksız, bazı takımların kendilerine hülleli teklifler yaptığını iddia etti.

Fatih Kulaksız, yaptığı açıklamada 'Daha önce ifade ettiğim gibi Fenerbahçe'nin de %40 payı var. Yani, Berke Özer'in transferinin gerçekleşmesi için Eyüpspor'un tatmin olacağı, kulüp menfaatinin söz konusu olduğu bir rakamın bize teklif edilmesi lazım.' dedi. 

Kulaksız ayrıca, '%40'ı Fenerbahçe Kulübü'ne vereceğiz. Menajerler aracılığıyla yani bize hülleli bir şey de teklif edildi. Bunu da sizin aracılığınızla söylememizde sakınca yok. Fenerbahçe'nin %40'ı pay olduğu için açıktan biz tatmin edici bir parayı, menajerler aracılığıyla teklif ettiler. Biz, böyle bir şeyi Eyüpspor Kulübü olarak kabul etmemiz mümkün değil.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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