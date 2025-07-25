Eyüpspor'dan Berke Özer Açıklaması: "Bize Hülleli Teklifler Geldi"

Fatih Kulaksız, yaptığı açıklamada 'Daha önce ifade ettiğim gibi Fenerbahçe'nin de %40 payı var. Yani, Berke Özer'in transferinin gerçekleşmesi için Eyüpspor'un tatmin olacağı, kulüp menfaatinin söz konusu olduğu bir rakamın bize teklif edilmesi lazım.' dedi.

Kulaksız ayrıca, '%40'ı Fenerbahçe Kulübü'ne vereceğiz. Menajerler aracılığıyla yani bize hülleli bir şey de teklif edildi. Bunu da sizin aracılığınızla söylememizde sakınca yok. Fenerbahçe'nin %40'ı pay olduğu için açıktan biz tatmin edici bir parayı, menajerler aracılığıyla teklif ettiler. Biz, böyle bir şeyi Eyüpspor Kulübü olarak kabul etmemiz mümkün değil.' dedi.