Hanımcılık mı Saygısızılık mı? Arda Turan'ın Göz Teması Kurmaktan Kaçındığı Röportajı X'te Tartışma Yarattı!

Ancak olayın odağında teknik detaylar ya da maç analizleri değil, Turan'ın Ukraynalı spor muhabiri Daria Bondar Savina ile gerçekleştirdiği röportaj var.

Röportaj sırasında Arda Turan’ın göz teması kurmaktan özellikle kaçınması gündeme bomba gibi oturmuştu hatırlarsanız. Sosyal medya kullanıcıları ise bu durumu goygoy malzemesi haline getirmişti.