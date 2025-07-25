Hanımcılık mı Saygısızılık mı? Arda Turan'ın Göz Teması Kurmaktan Kaçındığı Röportajı X'te Tartışma Yarattı!
UEFA Avrupa Ligi kapsamında gerçekleşen Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı sonrası dikkatler bir kez daha Arda Turan ve Ukraynalı sunucu Daria Bondar Savina’ya çevrildi. Daha önceki röportajda Arda Turan’ın göz temasından kaçması sosyal medyada alay konusu olmuştu. Ancak ikili ikinci kez aynı karede buluşunca, Arda Turan'ın yine göz temasından kaçınması tartışma konusu oldu!
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Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlük yolunda ilerleyen, Shakhtar Donetsk’in başındaki Arda Turan verdiği röportajla gündemde.
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Daria Bondar Savina ise sadece güzelliğiyle değil, Türkçeye olan ilgisiyle de yeniden dikkat çekti.
Arda Turan ile Ukraynalı muhabir Daria Bondar Savina arasındaki "göz temasız" röportajın ikincisi de olay oldu!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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