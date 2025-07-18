Arda Turan'ın Ukraynalı Muhabirle Göz Temassız Röportajı Goygoycuların Diline Fena Düştü!
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası kulüp televizyonuna verdiği röportajla sosyal medyada gündem oldu. 24 yaşındaki Ukraynalı güzel muhabirle göz teması bile kurmadan konuşan Arda Turan’ın bu tavrı, sosyal medya kullanıcılarının radarına takıldı.
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Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, bu sefer Ukraynalı muhabirle yaptığı göz kontaksız röportajıyla gündemde!
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Müsabaka sonrası kulüp televizyonuna röportaj veren Arda Turan, 24 yaşındaki Ukraynalı muhabir Daria Bondar Savina ile ayakta sohbet ederken göz teması kurmayı resmen unuttu!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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