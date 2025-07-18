onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tombik Ayakları Kalpleri Eritti: Melisa Aslı Pamuk 6 Ay Önce Kucağına Aldığı Oğlu Mylan'la Pozunu Paylaştı!

Tombik Ayakları Kalpleri Eritti: Melisa Aslı Pamuk 6 Ay Önce Kucağına Aldığı Oğlu Mylan'la Pozunu Paylaştı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.07.2025 - 10:10

Geçtiğimiz yıl futbolcu Yusuf Yazıcı ile Paris’te evlenen Melisa Aslı Pamuk, anne olduktan sonra zaman zaman sosyal medyada oğlu Mylan’la paylaşımlar yapıyor. 29 Ocak’ta doğan minik Mylan’ın fotoğrafları, çiftin takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor. Pamuk’un son paylaşımı yine kalpleri eritti! 

İşte Melisa Aslı Pamuk’un Mylan’la verdiği o tatlı poz…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemde ekrandan biraz uzak kalan ama sosyal medyadaki her hareketiyle adından söz ettiren Melisa Aslı Pamuk, bu kez de oğlu Mylan’la yaptığı yeni bir paylaşım ile gündeme geldi.

Son dönemde ekrandan biraz uzak kalan ama sosyal medyadaki her hareketiyle adından söz ettiren Melisa Aslı Pamuk, bu kez de oğlu Mylan’la yaptığı yeni bir paylaşım ile gündeme geldi.

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Pamuk, bilindiği üzere 2024 Mayıs’ta milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı ile Paris’te evlenmişti. Düğün sonrası çok geçmeden bebek müjdesi gelmişti!

Çiftin ilk çocukları olan Mylan, 29 Ocak 2025’te dünyaya geldi.

Çiftin ilk çocukları olan Mylan, 29 Ocak 2025’te dünyaya geldi.

Baba Yusuf Yazıcı, oğlunun doğum gününün kendi doğum günüyle aynı güne denk geldiğini duyurarak “Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi” ifadelerini kullanmıştı. Melisa Aslı Pamuk da bu paylaşımı kalp emojileriyle desteklemişti.

Anne olduktan sonra gözlerden bir nebze uzak kalan Pamuk, zaman zaman oğlu Mylan’la geçirdiği özel anları sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Mylan gözümüzün önünde büyüyor desek yeridir!

Mylan gözümüzün önünde büyüyor desek yeridir!

Geçtiğimiz günlerde Mylan'ı da yanlarına alarak İtalya'ya tatile giden Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı sosyal medya hesaplarından bir aile fotoğrafı paylaşmıştı. Minik Mylan'ın yüzü bu fotoğrafta net görünmüştü. Annesine benzerliği de dikkat çekmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Melisa Aslı Pamuk'tan yeni paylaşımlar geldi!

Melisa Aslı Pamuk'tan yeni paylaşımlar geldi!

Taze anne Instagram hesabından oğluyla baş başa pozlarını paylaştı. Önce ayaklarını paylaştığı Mylan'ın daha sonra birlikte pozunu yayınladı. Paylaşımlarına kalp emojisi koydu. ❤️😍

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın