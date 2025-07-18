Tombik Ayakları Kalpleri Eritti: Melisa Aslı Pamuk 6 Ay Önce Kucağına Aldığı Oğlu Mylan'la Pozunu Paylaştı!
Geçtiğimiz yıl futbolcu Yusuf Yazıcı ile Paris’te evlenen Melisa Aslı Pamuk, anne olduktan sonra zaman zaman sosyal medyada oğlu Mylan’la paylaşımlar yapıyor. 29 Ocak’ta doğan minik Mylan’ın fotoğrafları, çiftin takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor. Pamuk’un son paylaşımı yine kalpleri eritti!
İşte Melisa Aslı Pamuk’un Mylan’la verdiği o tatlı poz…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemde ekrandan biraz uzak kalan ama sosyal medyadaki her hareketiyle adından söz ettiren Melisa Aslı Pamuk, bu kez de oğlu Mylan’la yaptığı yeni bir paylaşım ile gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çiftin ilk çocukları olan Mylan, 29 Ocak 2025’te dünyaya geldi.
Mylan gözümüzün önünde büyüyor desek yeridir!
Melisa Aslı Pamuk'tan yeni paylaşımlar geldi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın