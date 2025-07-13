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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın 6 Aylık Oğulları Mylan'ın Tatlılığına Fena Düşeceksiniz

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın 6 Aylık Oğulları Mylan'ın Tatlılığına Fena Düşeceksiniz

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.07.2025 - 20:36

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ve ünlü model ve oyuncu Melisa Aslı Pamuk, 2024 yılında dünyaevine girmişlerdi. Spor ve sanat camiasında uzun bir süre gündem olan bu evliliğin ardından ikilinin dünya güzeli bir bebekleri olmuştu. Mylan adını verdikleri oğullarını daha önce görsek de şimdilerde 6,5 aylık olan bebişin yüzünü bir kez daha gösteren çift, tatlılığını yeniden gündeme getirmiş oldu. 

Gelin annesinin kopyası diyebileceğimiz minik Mylan'a bir kez daha birlikte maşallah diyerek bakalım.

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İlişkileriyle gündem olan Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti rüya gibi bir düğünle 2024 yılında evlenmişti.

İlişkileriyle gündem olan Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti rüya gibi bir düğünle 2024 yılında evlenmişti.

Özellikle Melisa Aslı Pamuk'un peri kızı gibi göründüğü anların ardından çift uzunca bir süre gündemden düşmemişti. 2023 yılında başlayan ilişkilerini 1 yılın ardından evlilikle taçlandıran bu popüler çift, geçtiğimiz ocak ayında da bebeklerini kucaklarına almışlardı.

Mylan adını verdikleri bebeklerini ilk kez babasının şampiyonluk kutlamasında görmüştük.

Mylan adını verdikleri bebeklerini ilk kez babasının şampiyonluk kutlamasında görmüştük.

Olympiakos’un şampiyon olmasının ardından kutlamada sevenlerine de bir sürprizi çok görmeyen Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti, bebekleri Mylan'ın yüzünü ilk kez göstermişti. Mini minicik yüzüyle bile annesine benzetilen Mylan, bugün bir kez daha göründü!

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan oğulları Mylan'la yeni bir paylaşım geldi.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan oğulları Mylan'la yeni bir paylaşım geldi.

İtalya tatilinde bulunan çift, oğullarıyla birlikte mutlu bir anlarını paylaştı. Birazcık daha büyümüş Mylan'ın annesine olan benzerliği yine gözlerden kaçmadı. Bu tatlılık karşısında biz de maşallah demeden geçmeyelim minik Mylan'a 🧿

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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