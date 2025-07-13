Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın 6 Aylık Oğulları Mylan'ın Tatlılığına Fena Düşeceksiniz

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ve ünlü model ve oyuncu Melisa Aslı Pamuk, 2024 yılında dünyaevine girmişlerdi. Spor ve sanat camiasında uzun bir süre gündem olan bu evliliğin ardından ikilinin dünya güzeli bir bebekleri olmuştu. Mylan adını verdikleri oğullarını daha önce görsek de şimdilerde 6,5 aylık olan bebişin yüzünü bir kez daha gösteren çift, tatlılığını yeniden gündeme getirmiş oldu.

Gelin annesinin kopyası diyebileceğimiz minik Mylan'a bir kez daha birlikte maşallah diyerek bakalım.