Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın 6 Aylık Oğulları Mylan'ın Tatlılığına Fena Düşeceksiniz
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ve ünlü model ve oyuncu Melisa Aslı Pamuk, 2024 yılında dünyaevine girmişlerdi. Spor ve sanat camiasında uzun bir süre gündem olan bu evliliğin ardından ikilinin dünya güzeli bir bebekleri olmuştu. Mylan adını verdikleri oğullarını daha önce görsek de şimdilerde 6,5 aylık olan bebişin yüzünü bir kez daha gösteren çift, tatlılığını yeniden gündeme getirmiş oldu.
Gelin annesinin kopyası diyebileceğimiz minik Mylan'a bir kez daha birlikte maşallah diyerek bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlişkileriyle gündem olan Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti rüya gibi bir düğünle 2024 yılında evlenmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mylan adını verdikleri bebeklerini ilk kez babasının şampiyonluk kutlamasında görmüştük.
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan oğulları Mylan'la yeni bir paylaşım geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın