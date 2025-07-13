Kömürlükte Doğmuş: Yusuf Güney'in Hayatı Yeşilçam Filmi Gibi Çıktı!
Ünlü şarkıcı Yusuf Güney bu kez yaptığı spiritüel açıklamalarla değil, özel hayatına dair anlattıklarıyla gündeme geldi. Ferit Ömeroğlu’nun Olduğu Gibi programına konuk olan Güney, annesinin gençliğinde yaşadığı zorlukları ve kendisinin dünyaya geliş hikayesini ilk kez bu kadar detaylı paylaştı. Annesinin onu kömürlük gibi bir yerde dünyaya getirdiğini anlatan Güney, dinleyenleri şaşkına çevirdi.
Buyrun detaylara birlikte bakalım.
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Müzik dünyasına 2008 yılında Rafet El Roman’la yaptığı “Aşk-ı Virane” düetiyle hızlı bir giriş yapan Yusuf Güney, o dönemde hem sesi hem de romantik şarkılarıyla kalpleri fethetmişti.
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Yusuf Güney bu kez spiritüel dünyadan değil, kendi geçmişinden bahsetti ve herkesi şaşkına çevirdi.
Daha da şaşırtıcı olanı ise annesinin kendisini dünyaya getirmemek için üç kez düşük yapmaya çalışması!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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