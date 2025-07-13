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Kömürlükte Doğmuş: Yusuf Güney'in Hayatı Yeşilçam Filmi Gibi Çıktı!

Kömürlükte Doğmuş: Yusuf Güney'in Hayatı Yeşilçam Filmi Gibi Çıktı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.07.2025 - 16:07

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney bu kez yaptığı spiritüel açıklamalarla değil, özel hayatına dair anlattıklarıyla gündeme geldi. Ferit Ömeroğlu’nun Olduğu Gibi programına konuk olan Güney, annesinin gençliğinde yaşadığı zorlukları ve kendisinin dünyaya geliş hikayesini ilk kez bu kadar detaylı paylaştı. Annesinin onu kömürlük gibi bir yerde dünyaya getirdiğini anlatan Güney, dinleyenleri şaşkına çevirdi. 

Buyrun detaylara birlikte bakalım.

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Müzik dünyasına 2008 yılında Rafet El Roman’la yaptığı “Aşk-ı Virane” düetiyle hızlı bir giriş yapan Yusuf Güney, o dönemde hem sesi hem de romantik şarkılarıyla kalpleri fethetmişti.

Müzik dünyasına 2008 yılında Rafet El Roman’la yaptığı “Aşk-ı Virane” düetiyle hızlı bir giriş yapan Yusuf Güney, o dönemde hem sesi hem de romantik şarkılarıyla kalpleri fethetmişti.

“Heder Oldum Aşkına”, “Aşka İnat” gibi şarkılarla listelerde üst sıralara çıkan Güney, son yıllarda ise sahne performanslarından çok sıra dışı açıklamalarıyla adından söz ettiriyor. 

Özellikle astral seyahat deneyimleri, evrenle konuştuğunu söylediği spiritüel yorumları ve “Ortalıktan kaybolacaktım, evren bana ‘otur yerine’ dedi” sözleri uzun süre sosyal medyada gündem olmuştu.

Yusuf Güney bu kez spiritüel dünyadan değil, kendi geçmişinden bahsetti ve herkesi şaşkına çevirdi.

Yusuf Güney bu kez spiritüel dünyadan değil, kendi geçmişinden bahsetti ve herkesi şaşkına çevirdi.

Ferit Ömeroğlu’nun YouTube’da yayınlanan “Olduğu Gibi” programına katılan Güney, annesinin gençlik yıllarında yaşadığı zorlukları ve kendi doğum hikayesini anlattı. Anlattıkları tam bir Yeşilçam filmi senaryosu gibi!

Güney, annesiyle ailesinin kömürlüğe kapatıldığını, Trabzon’daki eski ahşap bir evin bodrumunda tam iki yıl yaşadıklarını söyledi. “Türk filmi gibi bir hayatı vardı annemin. Onları kömürlüğe kapatmışlar. Bayağı bildiğin bizim bu Trabzon'da hani böyle eski ahşap evlerin en alt katı var ya farelerin olduğu yerler, o kömür koyduğumuz yerler. Öyle bir yere kapatıp iki yıl, üç yıl orada yaşatmışlar. Haliyle ben orada doğmak zorunda kalmışım. Ben doğduktan sonra tabii rahmetli babaanne insafa geliyor. ” diyen ünlü şarkıcı, babaannesinin ilk erkek torun olduğu için annesini ve babasını sonunda kömürlükten çıkardığını dile getirdi.

Daha da şaşırtıcı olanı ise annesinin kendisini dünyaya getirmemek için üç kez düşük yapmaya çalışması!

Daha da şaşırtıcı olanı ise annesinin kendisini dünyaya getirmemek için üç kez düşük yapmaya çalışması!

Yusuf Güney, “Çok zor bir hayatları varmış. Annem bunu bilmek zorundasın diyerek anlattı bana bunları. Ben de hiç nasıl öyle bir şey yaptım bilmiyorum ama diyor. Karnım burnundayken resmen üç defa yukarı çıkıp iki metrelik duvardan atladım ki sen düşesin diye. Çünkü seni öyle bir hayatın içerisine getirmek istemedim. Ablam da öyle bir yerde doğdu. Ben de öyle bir yerde doğmamam için. Üç defa müdahale etmişler. Üçünde de sapı sağlam bir şekilde kalmışım” sözleriyle hem annesinin çaresizliğini hem de kendisinin hayata nasıl sıkı sıkıya tutunduğunu samimi bir dille anlattı.

Kim bilir belki de tüm bu spiritüel arayışlarının kökeninde bu zor çocukluk hikayesi yatıyordur! Güney’in hem şaşırtan hem de düşündüren bu sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu bile. Bakalım Yusuf Güney önümüzdeki günlerde yine ne açıklayacak, bekleyip göreceğiz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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