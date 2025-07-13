Kömürlükte Doğmuş: Yusuf Güney'in Hayatı Yeşilçam Filmi Gibi Çıktı!

Yusuf Güney, “Çok zor bir hayatları varmış. Annem bunu bilmek zorundasın diyerek anlattı bana bunları. Ben de hiç nasıl öyle bir şey yaptım bilmiyorum ama diyor. Karnım burnundayken resmen üç defa yukarı çıkıp iki metrelik duvardan atladım ki sen düşesin diye. Çünkü seni öyle bir hayatın içerisine getirmek istemedim. Ablam da öyle bir yerde doğdu. Ben de öyle bir yerde doğmamam için. Üç defa müdahale etmişler. Üçünde de sapı sağlam bir şekilde kalmışım” sözleriyle hem annesinin çaresizliğini hem de kendisinin hayata nasıl sıkı sıkıya tutunduğunu samimi bir dille anlattı.

Kim bilir belki de tüm bu spiritüel arayışlarının kökeninde bu zor çocukluk hikayesi yatıyordur! Güney’in hem şaşırtan hem de düşündüren bu sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu bile. Bakalım Yusuf Güney önümüzdeki günlerde yine ne açıklayacak, bekleyip göreceğiz...