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"Hiçbir Şey Yapmak İstemiyorum!": Danla Bilic'ten Yaz Depresyonu İtirafı!

"Hiçbir Şey Yapmak İstemiyorum!": Danla Bilic'ten Yaz Depresyonu İtirafı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.07.2025 - 13:42

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Danla Bilic’ten şaşırtan itiraf geldi! Bugüne kadar enerjik halleriyle tanıdığımız Bilic, paylaştığı videoda yaz depresyonuna girdiğini açıkladı. Sıcaklardan, halsizlikten ve geçirdiği enfeksiyondan dert yanan ünlü fenomen, “Hiçbir şey yapmak istemiyorum, nefret ediyorum” diyerek içini döktü. 

Gelin detaylara birlikte bakalım!

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Makyaj videolarıyla başladığı sosyal medya serüveninde bambaşka bir Danla Bilic izledik hep.

Makyaj videolarıyla başladığı sosyal medya serüveninde bambaşka bir Danla Bilic izledik hep.

Enerjik halleri, dobra açıklamaları ve sansasyonel aşkları derken Bilic, adeta internet dünyasının en merak edilen fenomenlerinden biri olmayı başardı. Üstelik estetik operasyonlarla geçirdiği büyük değişim de sık sık gündem oldu. 

Şimdilerde reklam kampanyaları, “DanlaCast” programı ve marka iş birlikleriyle neredeyse her platformda karşımıza çıkıyor.

Bu kez takipçilerini şaşırtan bir açıklama yaptı ve yaz depresyonuna girdiğini itiraf etti.

Bu kez takipçilerini şaşırtan bir açıklama yaptı ve yaz depresyonuna girdiğini itiraf etti.

Bilenler bilir normalde dur durak bilmez, story atar, kahkahalarla güler, birilerine sataşır. Ama bu aralar enerjisi biraz düşük! 

Çektiği bir videoda içini döken Bilic, “Günlerdir sizi linke boğduğumun ve sadece link attığımın farkındayım. Çünkü arkadaşlar çok kötü bir yaz depresyonu. Yani bencillik farkındayım. Çok farkındayım. İşin kötü tarafı bu. Fakat bu sıcak hiçbir şey yapasım yok. Çalışasım yok. Evden çıkasım yok. Sosyalleşesim yok. Tatile gidesim yok. Yani nefret ediyorum. Nefret ediyorum. ” diyerek ruh halini anlattı.

Enfeksiyon geçirdiğini ve vücudunun bu süreçte çok yıprandığını söyleyen fenomen şu sözlerle içini döktü:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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