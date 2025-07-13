"Hiçbir Şey Yapmak İstemiyorum!": Danla Bilic'ten Yaz Depresyonu İtirafı!

Bilenler bilir normalde dur durak bilmez, story atar, kahkahalarla güler, birilerine sataşır. Ama bu aralar enerjisi biraz düşük!

Çektiği bir videoda içini döken Bilic, “Günlerdir sizi linke boğduğumun ve sadece link attığımın farkındayım. Çünkü arkadaşlar çok kötü bir yaz depresyonu. Yani bencillik farkındayım. Çok farkındayım. İşin kötü tarafı bu. Fakat bu sıcak hiçbir şey yapasım yok. Çalışasım yok. Evden çıkasım yok. Sosyalleşesim yok. Tatile gidesim yok. Yani nefret ediyorum. Nefret ediyorum. ” diyerek ruh halini anlattı.