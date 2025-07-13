"Hiçbir Şey Yapmak İstemiyorum!": Danla Bilic'ten Yaz Depresyonu İtirafı!
Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Danla Bilic’ten şaşırtan itiraf geldi! Bugüne kadar enerjik halleriyle tanıdığımız Bilic, paylaştığı videoda yaz depresyonuna girdiğini açıkladı. Sıcaklardan, halsizlikten ve geçirdiği enfeksiyondan dert yanan ünlü fenomen, “Hiçbir şey yapmak istemiyorum, nefret ediyorum” diyerek içini döktü.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Makyaj videolarıyla başladığı sosyal medya serüveninde bambaşka bir Danla Bilic izledik hep.
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Bu kez takipçilerini şaşırtan bir açıklama yaptı ve yaz depresyonuna girdiğini itiraf etti.
Enfeksiyon geçirdiğini ve vücudunun bu süreçte çok yıprandığını söyleyen fenomen şu sözlerle içini döktü:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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