Övmelere Doyamadı: Emre Altuğ, Sır Gibi Sakladığı Sevgilisini İlk Kez Anlattı!
Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, sır gibi sakladığı aşkını sonunda itiraf etti! Muhabir Online'a konuşan Altuğ, bir yıldır gözlerden uzak yürüttüğü ilişkisini öve öve bitiremedi, sevgilisini “özlediğim biri” diye anlattı. Geçtiğimiz günlerde gizemli sevgilisinin kimliğini net şekilde açıklamasa da “Sanat camiasından ama çok tanıdığınız biri değil” diyerek merakı iyice artırmıştı. Bu kez detay verdi.
İşte Emre Altuğ’un kalbini çalan gizemli sevgilisi hakkında detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk pop müziğinin 2000’lere damga vuran yakışıklı ismi Emre Altuğ’u bilmeyen yoktur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü şarkıcı, bir yıldır gözlerden uzak yaşadığı ilişkisini ilk kez geçtiğimiz günlerde şu sözlerle itiraf etmişti:
Bu kez sevgilisinden ve ilişkisinden daha detaylı bahsetti.
Kulislerde dolaşan iddialara göre Emre Altuğ’un bu gizemli sevgilisi, Kısmetse Olur programıyla tanınan Didem Delen.
Emre Altuğ ise Didem Delen iddialarına hiç cevap vermezken, sevgilisini öve öve bitiremedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın