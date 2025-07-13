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Övmelere Doyamadı: Emre Altuğ, Sır Gibi Sakladığı Sevgilisini İlk Kez Anlattı!

Övmelere Doyamadı: Emre Altuğ, Sır Gibi Sakladığı Sevgilisini İlk Kez Anlattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.07.2025 - 12:30

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, sır gibi sakladığı aşkını sonunda itiraf etti! Muhabir Online'a konuşan Altuğ, bir yıldır gözlerden uzak yürüttüğü ilişkisini öve öve bitiremedi, sevgilisini “özlediğim biri” diye anlattı. Geçtiğimiz günlerde gizemli sevgilisinin kimliğini net şekilde açıklamasa da “Sanat camiasından ama çok tanıdığınız biri değil” diyerek merakı iyice artırmıştı. Bu kez detay verdi.

İşte Emre Altuğ’un kalbini çalan gizemli sevgilisi hakkında detaylar...

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Türk pop müziğinin 2000’lere damga vuran yakışıklı ismi Emre Altuğ’u bilmeyen yoktur.

Türk pop müziğinin 2000’lere damga vuran yakışıklı ismi Emre Altuğ’u bilmeyen yoktur.

“Su Gibisin”, “Kapış Kapış”, “Bu Kadar mı?” gibi şarkıları hâlâ hafızalarda. Üstelik kendisini sadece müzikle değil, oyunculukla da kanıtlayan Altuğ’u son olarak Yalı Çapkını dizisinde izledik. Sahneler, diziler derken bir de yaz konserleriyle sezona bomba gibi dönen Altuğ, bu kez özel hayatıyla gündemde.

2008 yılında manken Çağla Şıkel’le evlenen Emre Altuğ’un Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olmuş, 2015’te yollarını ayırmışlardı. O dönemden bu yana Altuğ’un ismi zaman zaman farklı isimlerle aşk iddialarına karışsa da şarkıcı uzun süredir kalbinin boş olduğunu söylüyordu. Ta ki geçtiğimiz günlerde yakalanana kadar!

Ünlü şarkıcı, bir yıldır gözlerden uzak yaşadığı ilişkisini ilk kez geçtiğimiz günlerde şu sözlerle itiraf etmişti:

Ünlü şarkıcı, bir yıldır gözlerden uzak yaşadığı ilişkisini ilk kez geçtiğimiz günlerde şu sözlerle itiraf etmişti:

“Çok mutluyum. Nazar değsin istemiyorum. Çok iyi giden bir ilişki, üzerine de fazla konuşmak istemiyorum. Bir seneye yakındır birlikteyiz. Sanat camiasından ama çok tanıdığınızı zannetmiyorum. Bizim civarımızda ama kendisi, ‘Görüntülenmek istemiyorum, şu anda gerek yok’ diyor. Gizlemek gibi bir derdimiz yok. Yurt dışına gittik, geldik. Onun da rahatı yerinde, rahatsız olsun istemiyorum”

Bu kez sevgilisinden ve ilişkisinden daha detaylı bahsetti.

Bu kez sevgilisinden ve ilişkisinden daha detaylı bahsetti.

'Çok güzel gidiyor her şey. 1 yıldır nasıl gittiğini görüyorsunuz zaten. Birlikte vakit geçirmekten de çok keyif alıyoruz.' dedi.

Kulislerde dolaşan iddialara göre Emre Altuğ’un bu gizemli sevgilisi, Kısmetse Olur programıyla tanınan Didem Delen.

Kulislerde dolaşan iddialara göre Emre Altuğ’un bu gizemli sevgilisi, Kısmetse Olur programıyla tanınan Didem Delen.

Özellikle geçtiğimiz ay Mirkelam’la çıkardığı “En Gerçeği” şarkısından sonra Didem Delen’in sosyal medyadaki imalı paylaşımları bu aşk iddialarını güçlendirmişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Emre Altuğ ise Didem Delen iddialarına hiç cevap vermezken, sevgilisini öve öve bitiremedi.

Emre Altuğ ise Didem Delen iddialarına hiç cevap vermezken, sevgilisini öve öve bitiremedi.

“Beraber üretmeyi seviyoruz, yazı bölümünde diyelim” diyerek espri yapan Altuğ, sevgilisini “Akıllı, birlikteyken bana keyif aldığını hissettiren, benim de onunla vakit geçirirken keyif aldığım, beraber yazdığımız, çizdiğimiz, ürettiğimiz, müthiş bir arkadaşlığımız olan, ve de özlediğim biri” diye öve öve bitiremedi.

Bakalım bu gizemli aşk ne zaman gözler önüne serilecek? Şimdilik Altuğ, nazar değmesin diye gözlerden uzak yaşamaya devam etmeye kararlı görünüyor! Bekleyip göreceğiz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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