Övmelere Doyamadı: Emre Altuğ, Sır Gibi Sakladığı Sevgilisini İlk Kez Anlattı!

“Su Gibisin”, “Kapış Kapış”, “Bu Kadar mı?” gibi şarkıları hâlâ hafızalarda. Üstelik kendisini sadece müzikle değil, oyunculukla da kanıtlayan Altuğ’u son olarak Yalı Çapkını dizisinde izledik. Sahneler, diziler derken bir de yaz konserleriyle sezona bomba gibi dönen Altuğ, bu kez özel hayatıyla gündemde.

2008 yılında manken Çağla Şıkel’le evlenen Emre Altuğ’un Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olmuş, 2015’te yollarını ayırmışlardı. O dönemden bu yana Altuğ’un ismi zaman zaman farklı isimlerle aşk iddialarına karışsa da şarkıcı uzun süredir kalbinin boş olduğunu söylüyordu. Ta ki geçtiğimiz günlerde yakalanana kadar!