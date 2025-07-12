Pelin Karahan'ın Güzelliğinden Sinem Kobal'ın Aşkına 12 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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İrem Derici
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Sinem Kobal
Pelin Akil
Yasemin Şefkatli
Şevval Şahin
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Pelin Karahan
Merve Boluğur
Mert Fırat
Hadise
Berfu Yenenler
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Demet Özdemir
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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