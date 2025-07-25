Victor Osimhen, Ülkesinde Hayatına Dair Samimi Açıklamalarda Bulundu
Suudi Arabistan kulüplerinden gelen milyon euroluk teklifleri elinin tersiyle iten Victor Osimhen, tercihini Galatasaray'dan yana kullanmıştı. Nijeryalı golcü, ülkesinde katıldığı bir programda transfer sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Osimhen'in sözleri, özellikle Suudi futbolseverlerin tepkisini çekti.
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Osimhen ülkesinde Instablog9jaTV YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu.
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"Oynamayı arzuladığın bir takım var mı?" sorusunu ise Osimhen duygusal bir cevap verdi.
Yaşadığı ve büyüdüğü mahalleyi de gösteren Osimhen, para konusunda da oldukça mütevazı bir açıklama yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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