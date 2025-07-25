Victor Osimhen, Ülkesinde Hayatına Dair Samimi Açıklamalarda Bulundu

Geçtiğimiz hafta transfer süreci netleşmemişken yapılan röpartajda Osimhen, 'Büyürken desteklediğim bir takım vardı ama profesyonel olduktan sonra bunu kamerada söyleyemem, biliyorsunuz. Ama benim için hayranlık duyduğum çok büyük kulüpler var. Bir gün orada olacağımı ya da yakında orada olacağımı biliyorum. Ama açıkçası, benim için bu çok da önemli değil.' ifadelerini kullandı.