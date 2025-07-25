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Victor Osimhen, Ülkesinde Hayatına Dair Samimi Açıklamalarda Bulundu

Victor Osimhen, Ülkesinde Hayatına Dair Samimi Açıklamalarda Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.07.2025 - 00:03

Suudi Arabistan kulüplerinden gelen milyon euroluk teklifleri elinin tersiyle iten Victor Osimhen, tercihini Galatasaray'dan yana kullanmıştı. Nijeryalı golcü, ülkesinde katıldığı bir programda transfer sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Osimhen'in sözleri, özellikle Suudi futbolseverlerin tepkisini çekti.

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Osimhen ülkesinde Instablog9jaTV YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu.

Osimhen ülkesinde Instablog9jaTV YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu.

Örnek aldığı ya da idol olarak gördüğü isimler sorulduğunda Osimhen, 'Öncelikli olarak Drogba'yı çok seviyorum. O benim ilham aldığım forvetlerden. Aslında taklit ettiğim kişi. Zlatan, Lewandowski ve Suarez gibi forvetleri de seviyorum. Hala onlar Youtube'da izliyorum.' dedi.

"Oynamayı arzuladığın bir takım var mı?" sorusunu ise Osimhen duygusal bir cevap verdi.

"Oynamayı arzuladığın bir takım var mı?" sorusunu ise Osimhen duygusal bir cevap verdi.

Geçtiğimiz hafta transfer süreci netleşmemişken yapılan röpartajda Osimhen, 'Büyürken desteklediğim bir takım vardı ama profesyonel olduktan sonra bunu kamerada söyleyemem, biliyorsunuz. Ama benim için hayranlık duyduğum çok büyük kulüpler var. Bir gün orada olacağımı ya da yakında orada olacağımı biliyorum. Ama açıkçası, benim için bu çok da önemli değil.' ifadelerini kullandı.

Yaşadığı ve büyüdüğü mahalleyi de gösteren Osimhen, para konusunda da oldukça mütevazı bir açıklama yaptı.

Yaşadığı ve büyüdüğü mahalleyi de gösteren Osimhen, para konusunda da oldukça mütevazı bir açıklama yaptı.

Osimhen, 'Süper zengin olmam gerekmiyor. Sadece rahat ve mutlu olmam yeterli. Ailemin bir evinin olması ve istedikleri yemeği yiyebileceklerini bilmek kadar beni tatmin eden bir şey yok.' ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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