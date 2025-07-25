Basın Üzerinden Restleşen Hakan Çalhanoğlu ve Lautaro Martinez Barıştı
Hakan Çalhanoğlu ve Lautaro Martínez, Dünya Kulüpler Kupası sırasında yaşanan gerginlikle gündeme gelmişti. Çalhanoğlu’nun transfer iddiaları ve turnuvada elendikten sonra Martínez'in milli futbolcuya yönelik eleştirileri ortamı germişti.
Kulüpten ayrılma noktasına gelen Hakan kendisine istenen bonservisi ödeyecek kulüp bulamayınca yeniden Inter'e bağlanmıştı.
Bugün de ikili arasında barış pozu geldi.
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Inter'in iki liderinin arası FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yaşananların ardından açılmıştı.
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Kulüp Başkanı Moratta adresi açıklamış, Lautaro Martinez'in Hakan'ı kastettiğini söylemişti.
Lautaro ile gelecekleri ne olacak derken İtalyan basını Inter'in yaşananları unutmak için "barışma pozu" istediğini yazmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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