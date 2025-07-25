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Basın Üzerinden Restleşen Hakan Çalhanoğlu ve Lautaro Martinez Barıştı

Basın Üzerinden Restleşen Hakan Çalhanoğlu ve Lautaro Martinez Barıştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.07.2025 - 21:31

Hakan Çalhanoğlu ve Lautaro Martínez, Dünya Kulüpler Kupası sırasında yaşanan gerginlikle gündeme gelmişti. Çalhanoğlu’nun transfer iddiaları ve turnuvada elendikten sonra  Martínez'in milli futbolcuya yönelik eleştirileri ortamı germişti.

Kulüpten ayrılma noktasına gelen Hakan kendisine istenen bonservisi ödeyecek kulüp bulamayınca yeniden Inter'e bağlanmıştı. 

Bugün de ikili arasında barış pozu geldi.

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Inter'in iki liderinin arası FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yaşananların ardından açılmıştı.

Inter'in iki liderinin arası FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yaşananların ardından açılmıştı.

Inter'in elendiği maçın ardından Lautaro, 'Inter'de kalmak istiyorsan bunu gerçekten istemelisin, çünkü burada hedefler için savaşıyoruz. İsim vermeyeceğim ama hoşuma gitmeyen pek çok şey gördüm. Kaptan ve takım lideri olarak bunu söylemek zorundayım. Ya bu takımın tarafındasındır ya da değilsindir. Biz büyük bir takımız, Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıktı ve bu şekilde devam etmek istiyorum. Mesaj açık: Kalmak istemeyen varsa, elveda.' demişti.

Kulüp Başkanı Moratta adresi açıklamış, Lautaro Martinez'in Hakan'ı kastettiğini söylemişti.

Kulüp Başkanı Moratta adresi açıklamış, Lautaro Martinez'in Hakan'ı kastettiğini söylemişti.

Hakan Çalhanoğlu ise babası aracılığıyla Galatasaray'ın gündemine gelmiş, Inter'den ayrılmak için bonservisinde anlayış talep etmişti. Sonrasında tüm taraflar bu yaşananları reddetti ve Hakan bu kez Fenerbahçe'nin gündemine geldi. 

Inter'in Hakan için istediği bonservisi ödeyecek kulüp çıkmayınca Hakan'ın menajeri iki takımla da görüşmediklerini açıklamıştı. 

Hakan ise tesislere girerken 'Söylentiler mi? Evet her zaman oluyor ama bu sefer fazla oldu. Buradayım ve kontratımı uzatmak istiyorum' açıklaması yaptı.

Lautaro ile gelecekleri ne olacak derken İtalyan basını Inter'in yaşananları unutmak için "barışma pozu" istediğini yazmıştı.

Lautaro ile gelecekleri ne olacak derken İtalyan basını Inter'in yaşananları unutmak için "barışma pozu" istediğini yazmıştı.

İki isim bugün bir araya gelerek dosta güven, düşmana korku verir gibi birliktelik mesajı verdi. İkilinin 'barıştık' pozu sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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