Basın Üzerinden Restleşen Hakan Çalhanoğlu ve Lautaro Martinez Barıştı

Hakan Çalhanoğlu ise babası aracılığıyla Galatasaray'ın gündemine gelmiş, Inter'den ayrılmak için bonservisinde anlayış talep etmişti. Sonrasında tüm taraflar bu yaşananları reddetti ve Hakan bu kez Fenerbahçe'nin gündemine geldi.

Inter'in Hakan için istediği bonservisi ödeyecek kulüp çıkmayınca Hakan'ın menajeri iki takımla da görüşmediklerini açıklamıştı.

Hakan ise tesislere girerken 'Söylentiler mi? Evet her zaman oluyor ama bu sefer fazla oldu. Buradayım ve kontratımı uzatmak istiyorum' açıklaması yaptı.